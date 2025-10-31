Космічний апарат зробив фотографію потужного вибуху на зворотному боці Сонця (фото)

Якби це виверження плазми досягло Землі, то на планеті могла б виникнути дуже сильна геомагнітна буря.

Метеорологічний супутник GOES-19, яким керує Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США, обертається навколо Землі на висоті 36 000 км. З його допомогою вчені стежать за активністю Сонця, яка формує космічну погоду, що впливає на Землю. Вчені показали фотографію потужного коронального викиду маси на зворотному боці Сонця, яку зробив коронограф CCOR-1, встановлений на GOES-19, пише Space.

На зворотному боці Сонця, в зоні активних сонячних плям AR 4246 21 жовтня 2025 року стався вражаючий корональний викид маси. Потужне виверження плазми сталося одразу після того, як активна зона сонячних плям перемістилася поверхнею Сонця і стала невидимою для наземних телескопів і метеорологічних супутників, що спостерігають за активністю нашої зірки.

Корональні викиди маси являють собою одні з найбільш вражаючих вибухів у Сонячній системі. Під час цих масштабних вивержень у космос викидаються величезні хмари намагніченої плазми із сонячної корони в міжпланетний простір, іноді зі швидкістю в мільйони кілометрів на годину.

Багато корональних викидів плазми відбуваються на зворотному боці Сонця, і їх не можуть побачити наземні телескопи. Ці події формують структуру сонячного вітру, який згодом проноситься повз Землю або впливає на інші планети, такі як Венера і Марс.

Але коронограф CCOR-1, встановлений на борту метеорологічного супутника GOES-19, блокує яскравий диск Сонця, щоб сфотографувати корональні викиди маси в міру їхнього розширення в космос.

Якщо корональні викиди плазми спрямовані в бік Землі, вони можуть спровокувати появу геомагнітної бурі. Що потужніший викид плазми, то сильнішою може бути геомагнітна буря. Вона викликає появу яскравих полярних сяйв, а також може порушити роботу супутників на орбіті та роботу енергосистем на Землі. Хоча цей корональний викид маси не мав прямого впливу на Землю, він продемонстрував, наскільки потужним може бути наше Сонце.

Це зображення дає уявлення про сонячну бурю, яка могла б вплинути на нашу планету і технології.

