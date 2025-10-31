Викиди плазми із зірок можуть сприяти появі життя на планетах: можливо, це зробило Сонце

Нове дослідження дає можливість поглянути на роль зірок у зародженні життя, яку Сонце, можливо, відігравало 4,5 мільярда років тому, і яку інші зірки, можливо, відіграють сьогодні.

Учені вважають, що 4,5 млрд років тому, коли Сонце було молодою зіркою, можливо, сонячні бурі зіграли важливу роль у зародженні життя на Землі. Тепер астрономи вперше виявили потужний корональний викид маси на молодій зірці. Дослідження припускає, що такі викиди плазми на молодих зірках містять достатньо енергії, щоб потенційно запустити хімію, необхідну для зародження життя на будь-яких планетах, які обертаються навколо них. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Наразі вчені вважають, що 4,5 млрд років тому, коли Сонце було молодим, воно випускало більше спалахів випромінювання і викидів плазми, відомих як корональні викиди маси, ніж зараз. Але досі ніхто не бачив, щоб молоді зірки випускали високоенергетичні корональні викиди маси.

Корональний викид маси і спалах випромінювання відбуваються, коли лінії магнітного поля на Сонці або іншій зірці розриваються, вивільняючи дуже багато енергії до того, як лінії магнітного поля знову з'єднаються. Ця енергія проявляється у вигляді підвищення яскравості на поверхні Сонця або зірки.

Раніше астрономи виявляли викиди холодної плазми з низькою енергією у молодих зірок. Тепер же астрономи за допомогою космічного телескопа Хаббл і наземних телескопів уперше виявили викид плазми з високою енергією у молодої зірки. Вчені вважають, що активність молодого Сонця могла зіграти важливу роль у зародженні життя на Землі, а тому припускають, що таку саму роль можуть відігравати й інші молоді зірки, що може сприяти зародженню життя на планетах, які обертаються навколо них.

Астрономи вивчили схожу на Сонце зірку EK Draconis, яка розташована на відстані 112 світлових років від нас. Вік цієї молодої зірки оцінюють у 50-125 мільйонів років, що мало порівняно з віком Сонця, якому приблизно 4,6 млрд років. При цьому EK Draconis має 0,95 маси Сонця і 0,94 його діаметра, а температура на поверхні зірки майже така сама, як і в Сонця (5500 градусів Цельсія).

Астрономи вважають, що вони побачили те, що могло статися в Сонячній системі мільярди років тому. Вони виявили високоенергетичний корональний викид маси на зірці EK Draconis. Спочатку було виявлено потік гарячої плазми з температурою 100 000 градусів Цельсія, який рухався зі швидкістю від 300 до 550 км/с. Потім був виявлений потік холодної плазми з температурою 10 000 градусів Цельсія, який рухався зі швидкістю 70 км/с. Разом гаряча і холодна плазма були двома компонентами одного і того ж коронального викиду маси.

Гарячий компонент коронального викиду маси ніс набагато більше енергії, ніж холодніша плазма. Вчені вважають, що цієї кількості енергії було б достатньо, щоб запустити хімічні реакції в атмосфері планети, необхідні для створення парникового ефекту і підтримки тепла, а також для створення складних органічних молекул, які могли б стати будівельними блоками життя. Поки що планети біля зірки EK Draconis не виявлено, але інші молоді зірки можуть своїми викидами плазми створювати необхідні для життя умови на прилеглих планетах.

Нове дослідження дає можливість поглянути на роль зірок у зародженні життя, яку Сонце, можливо, відігравало 4,5 мільярда років тому, і яку інші зірки, можливо, відіграють сьогодні.

