Выбросы плазмы из звезд могут способствовать появлению жизни на планетах: возможно, это сделало Солнце

Новое исследование дает возможность взглянуть на роль звезд в зарождении жизни, которую Солнце, возможно, играло 4,5 миллиарда лет назад, и которую другие звезды, возможно, играют сегодня.

Ученые считают, что 4,5 млрд лет назад, когда Солнце было молодой звездой, возможно, солнечные бури сыграли важную роль в зарождении жизни на Земле. Теперь астрономы впервые обнаружили мощный корональный выброс массы на молодой звезде. Исследование предполагает, что такие выбросы плазмы на молодых звездах содержат достаточно энергии, чтобы потенциально запустить химию, необходимую для зарождения жизни на любых планетах, которые вращаются вокруг них. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Сейчас ученые считают, что 4,5 млрд лет назад, когда Солнце было молодым, оно выпускало больше вспышек излучения и выбросов плазмы, известных как корональные выбросы массы, чем сейчас. Но до сих пор никто не видел, чтобы молодые звезды выпускали высокоэнергетические корональные выбросы массы.

Корональный выброс массы и вспышка излучения происходят, когда линии магнитного поля на Солнце или другой звезде разрываются, высвобождая очень много энергии до того, как линии магнитного поля снова соединятся. Эта энергия проявляется в виде повышения яркости на поверхности Солнца или звезды.

Ранее астрономы обнаруживали выбросы холодной плазмы с низкой энергией у молодых звезд. Теперь же астрономы с помощью космического телескопа Хаббл и наземных телескопов впервые обнаружили выброс плазмы с высокой энергией у молодой звезды. Ученые считают, что активность молодого Солнца могла сыграть важную роль в зарождении жизни на Земле, а потому предполагают, что такую же роль могут играть и другие молодые звезды, что может способствовать зарождению жизни на планетах, которые вращаются вокруг них.

Астрономы изучили похожую на Солнце звезду EK Draconis, которая находится на расстоянии 112 световых годах от нас. Возраст этой молодой звезды оценивается в 50–125 миллионов лет, что мало по сравнению с возрастом Солнца, которому примерно 4,6 млрд лет. При этом EK Draconis имеет 0,95 массы Солнца и 0,94 его диаметра, а температура на поверхности звезды почти такая же, как и у Солнца (5500 градусов Цельсия).

Астрономы считают, что они увидели то, что могло произойти в Солнечной системе миллиарды лет назад. Они обнаружили высокоэнергетический корональный выброс массы на звезде EK Draconis. Изначально был обнаружен поток горячей плазмы с температурой 100 000 градусов Цельсия, который двигался со скоростью от 300 до 550 км/с. Затем был обнаружен поток холодной плазмы с температурой 10 000 градусов Цельсия, который двигался со скоростью 70 км/с. Вместе горячая и холодная плазма были двумя компонентами одного и того же коронального выброса массы.

Горячий компонент коронального выброса массы нес гораздо больше энергии, чем более холодная плазма. Ученые считают, что этого количества энергии было бы достаточно, чтобы запустить химические реакции в атмосфере планеты, необходимые для создания парникового эффекта и поддержания тепла, а также для создания сложных органических молекул, которые могли бы стать строительными блоками жизни. Пока что планеты возле звезды EK Draconis не обнаружены, но другие молодые звезды могут своими выбросами плазмы создавать необходимые для жизни условия на близлежащих планетах.

