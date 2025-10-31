На это способны даже шимпанзе: обезьяны готовы менять убеждения при наличии неоспоримых фактов

Исследователи только что пришли к выводу, что шимпанзе способны менять свое мнение, когда факты перестают подтверждать их прежние убеждения. Ранее такой рациональный уровень мышления считался исключительно человеческим.

Психолог Ханна Шлейхаус из Ухтерского университета с коллегами провели серию экспериментов, направленных на проверку метакогнитивных способностей шимпанзе. Ученые впервые в истории наблюдали, как животные взвешивают различные виды доказательства и меняют свои убеждения в ответ на веские аргументы, пишет Science Alert.

По словам исследователей, это самый сильный и сложный тест для понимания так называемых "доказательств второго порядка". По словам Шлейхаус, теперь у нас есть доказательства, позволяющие утверждать: рациональность в своей фундаментальной форме не является уникальной чертой человека.

Аристотелевская философская школа считает человека "рациональным" животным – единственным видом планете, способным принимать, обоснованные решения. Однако в последние годы ученые все больше склоняются к тому, что такое утверждение высокомерно и, вероятно, неправдиво.

Одной из предполагаемых определяющих характеристик человеческого мышления является рациональность. В рамках нового исследования ученые определили ее как способность формировать убеждение о мире на основе фактических данных. При появлении новых данных рациональное существо способно взвесить два набора данных и, что более важно, пересмотреть собственные убеждения, если они противоречат фактам.

Схема первых двух экспериментов Фото: Science

Проверить это на животных – непростая задача. В новом исследовании ученые разработали серию из пяти экспериментов с шимпанзе в заповеднике на острове Нгамба в Уганде. В каждом эксперименте ученые прятали кусочек яблока в коробке и ждали, пока шимпанзе выберет коробку на основе представленных доказательств.

Ученые использовали несколько видов доказательств:

визуальные – шимпанзе видели, как ученые клали яблоко в коробку или видели само яблоко в прозрачной коробке;

слуховые – дребезжание в коробке (считалось более слабым доказательством).

Первые два эксперимента были самыми простыми: животным показывали две коробки, а затем предоставляли доказательства в одной из них. Когда более сильное доказательство предъявлялось раньше более слабого, шимпанзе, как правило, придерживались своего первоначального выбора. Когда же сначала предъявлялось более слабое, они меняли свое решение.

В следующем эксперименте ученые добавили еще одну коробку, для которой не было предоставлено никаких доказательств, а затем убрали коробку с сильными доказательствами. В этом случае шимпанзе чаще выбирали коробку со слабыми доказательствами, чем коробку без доказательств.

В четвертом эксперименте команда предъявляла либо избыточные, либо новые слабые доказательства. В первом случае исследователи дважды встряхивали коробку, и шимпанзе слышали, как внутри коробки дребезжит один и тот же кусочек еды; во втором случае шимпанзе демонстрировали звук падения в коробку второго кусочка еды. Результаты оказались интереснее. Шимпанзе, как правило, выбирали новые, дополнительные доказательства вместо избыточных, что говорит о том, что они способны различать новую и старую информацию.

Пятый и самый сложный эксперимент Фото: Science

В пятом эксперименте шимпанзе показали, что предыдущие доказательства могут быть ложными – например, кусочек яблока оказывался лишь картинкой или дребезжащим в коробке камнем. В этом случае шимпанзе чаще меняли свое мнение, отвергая вводящие в заблуждение доказательства в пользу более надежных сигналов.

Результаты четко показывают, что интеллект шимпанзе может быть немного ближе к тому, что мы определяем как человеческий интеллект. Животные действуют не только инстинктивно, их поведение имеет определенную закономерность, и они действительно следуют фактам из окружающего мира. Данные указывают на то, что животные способны взвешивать и сравнивать факты, а не просто реагировать на них.

