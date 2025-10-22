28 лет назад шимпанзе из зоопарка поставил ученых в тупик: собирал камни, чтобы бросить в людей

В 1997 году шимпанзе из зоопарка в Швеции поразил ученых – животное собирало камни, чтобы после бросить их в посетителей. Тогда исследователи предполагали, что животное пыталось передать какое-то сообщение.

Если бы в 1997 году нам посчастливилось оказаться в зоопарке Фурувик в Евле, Швеция, в 1997 году, мы вполне могли бы получить камнем по голове. Примерно в это же время самец шимпанзе по кличке Сантино начал демонстрировать впечатляющее, хотя и несколько проблемное, поведение, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Тогда смотрители зоопарка заметили, что самец пристрастился бросать камни в посетителей. Отметим, что бросание предметов – обычное дело для приматов, однако поведение Сантино несколько отличалось. Дело в том, что самец не просто подбирал что попало, а планировал все заранее.

Відео дня

Животные в зоопарке привыкают к тому, что люди бродят мимо их вольеров. По этой же причине многие зоопарки пытались компенсировать резкое падение посещаемости во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, с помощью звонков друг другу через мессенджеры. Однако не все животные в зоопарке так любят стимуляцию публики и Сантино, вероятно, попал в эту категорию.

Работники зоопарка заметили, что каждое утро, когда посетители не могли попасть внутрь, Сантино бродили по рву в своем вольере и собирал камни. Затем эти камни складывались небольшими кучами по всему вольеру, спрятанные в укромных местах.

Ученые связывают такое поведение с тем, что Сантино, вероятно, собирал камни не для немедленного использования – на самом деле у него был совершенно иной план. Когда зоопарк открывал свои двери, а посетители приходили к вольеру Сантино, он часто приходил в волнение. Изменение состояния заставляло его груды камней приобретать новую функцию: он начинал бросать их в воздух – иногда с такой частотой, что смотрители называли их "градом".

По словам когнитивного зоолога Матиаса Освата, бросание камней в толпу производит мгновенный и драматичный эффект, а также было способом вызвать реакцию через ров с водой, окружавший вольер шимпанзе. В течение первых трех лет, пока Сантино занимал доминирующее положение, бросание камней не было частым. Ученые считают, что это было связано с тем, что на открытом острове редко встречались камни, которые можно было бы сразу же выставить напоказ.

Однако в начале июня 1997 года все резко изменилось, а бросание камней резко возросло, достигнув нескольких бросков за один показ. Это побудило сотрудников зоопарка принять меры предосторожности. К 1998 году у Сантино начал заканчиваться запас камней, но затем самец развил новый навык – научился использовать бетон в центре острова, где жил, ударяя по нему камнем до тех пор, пока не услышит глухой звук. Это указывает на наличие трещины и побуждало Сантино бить сильнее, пока не отколется осколок, который он мог бы добавить в свой арсенал.

По словам исследователей, вышеописанное поведение явно идентифицируется как планирование будущего состояния. Однако ученых в этом поведении удивило то, с какой тщательностью оно было спланировано.

Оказалось, что Сантино был особенно осторожен в выборе снарядов, запасая камни и разбивая непрочные куски цемента. Примечательно также то, что подготовка производилась в спокойном состоянии, в то время как само исполнение было осуществлено в состоянии сильного возбуждения – своего рода предварительное планирование, которое в 1997 году не считалось характерным для животных.

Позже ученые также обнаружили у Сантино навыки обмана. Его метание камней стало известно, а посетители не могли убежать, так как животное то и дело прятало камни в своем вольере или засыпало их сеном, чтобы их не было видно.

Напомним, ранее мы писали о том, что шимпанзе постоянно учатся в течение всей жизни: сделает ли труд из них человека.

Ранее Фокус писал о том, что шимпанзе используют тот же стиль разговора, что и люди: что обнаружили ученые.