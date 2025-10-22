28 років тому шимпанзе із зоопарку поставив учених у глухий кут: збирав каміння, щоб кинути в людей

1997 року шимпанзе із зоопарку у Швеції вразив учених — тварина збирала каміння, щоб потім кинути його у відвідувачів. Тоді дослідники припускали, що тварина намагалася передати якесь повідомлення.

Якби в 1997 році нам пощастило опинитися в зоопарку Фурувік в Евле, Швеція, в 1997 році, ми цілком могли б отримати каменем по голові. Приблизно в цей самий час самець шимпанзе на прізвисько Сантіно почав демонструвати дивовижну, хоча й дещо проблемну, поведінку, пише IFLScience.

Тоді доглядачі зоопарку помітили, що самець приохотився кидати каміння у відвідувачів. Зазначимо, що кидання предметів — звична річ для приматів, проте поведінка Сантіно дещо відрізнялася. Річ у тім, що самець не просто підбирав будь-що, а планував усе заздалегідь.

Тварини в зоопарку звикають до того, що люди бродять повз їхні вольєри. З цієї ж причини багато зоопарків намагалися компенсувати різке падіння відвідуваності під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу, за допомогою дзвінків один одному через месенджери. Однак не всі тварини в зоопарку так люблять стимуляцію публіки, і Сантіно, ймовірно, потрапив у цю категорію.

Працівники зоопарку помітили, що щоранку, коли відвідувачі не могли потрапити всередину, Сантіно блукав ровом у своєму вольєрі й збирав каміння. Потім це каміння складали невеликими купами по всьому вольєру, заховані в затишних місцях.

Учені пов'язують таку поведінку з тим, що Сантіно, ймовірно, збирав каміння не для негайного використання — насправді в нього був зовсім інший план. Коли зоопарк відчиняв свої двері, а відвідувачі приходили до вольєра Сантіно, він часто хвилювався. Зміна стану змушувала його купи каміння набувати нової функції: він починав кидати їх у повітря — іноді з такою частотою, що доглядачі називали їх "градом".

За словами когнітивного зоолога Матіаса Освата, кидання каміння в натовп справляє миттєвий і драматичний ефект, а також було способом викликати реакцію через рів із водою, що оточував вольєр шимпанзе. Протягом перших трьох років, поки Сантіно посідав панівне становище, кидання каміння не було частим. Вчені вважають, що це було пов'язано з тим, що на відкритому острові рідко зустрічалося каміння, яке можна було б одразу ж виставити напоказ.

Однак на початку червня 1997 року все різко змінилося, а кидання каміння різко зросло, досягнувши кількох кидків за один показ. Це спонукало співробітників зоопарку вжити запобіжних заходів. До 1998 року в Сантіно почав закінчуватися запас каміння, але потім самець розвинув нову навичку — навчився використовувати бетон у центрі острова, де жив, б'ючи по ньому камінням доти, доки не почує глухий звук. Це вказувало на наявність тріщини та спонукало Сантіно бити сильніше, поки не відколеться уламок, який він міг би додати до свого арсеналу.

За словами дослідників, вищеописана поведінка явно ідентифікується як планування майбутнього стану. Однак учених у цій поведінці здивувало те, з якою ретельністю вона була спланована.

Виявилося, що Сантіно був особливо обережний у виборі снарядів, запасаючи каміння і розбиваючи неміцні шматки цементу. Примітно також те, що підготовка відбувалася в спокійному стані, тоді як саме виконання було здійснено в стані сильного збудження — своєрідне попереднє планування, яке в 1997 році не вважалося характерним для тварин.

Пізніше вчені також виявили у Сантіно навички обману. Його метання каміння стало відомим, а відвідувачі не могли втекти, оскільки тварина раз у раз ховала каміння у своєму вольєрі або засипала його сіном, щоб його не було видно.

