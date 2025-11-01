В Украине заметили токсичного жука: что это за насекомое и какую угрозу несет для человека (фото)

На днях в Николаевской области жительница заметила небольшого черного жука, который оказался майкой осенней (Meloe autumnalis), представительницей семейства нарывников (Meloidae). Выяснилось, что насекомое несет определенную опасность для человека и его не стоит трогать голыми руками.

Женщина показала фотографию находки в Facebook-сообществе "Насекомые Украины", попросив пользователей помочь выяснить, что это за вид. Эксперты быстро идентифицировали насекомое и указали, что это именно майка осенняя.

Женщина показала необычного жука, оказавшегося майкой осенней

В сети сразу же распространилась информация о том, что майка осенняя якобы несет смертельную угрозу для человека при контакте. В медиа писали, что насекомое выделяет токсин кантаридин, что в большой концентрации якобы может привести к смерти человека.

Действительно ли майка осенняя несет смертельную угрозу для человека?

Информация о смертельной угрозе насекомого для человека оказалась преувеличенной и ложной. На Facebook-странице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа опровергли фейк и рассказали, чем на самом деле особенна майка осенняя.

"В последние дни соцсети "гуляют" страшилки о якобы смертельно опасном жуке — майке осенней (Meloe autumnalis). Однако эта информация — ложная", — говорится в сообщении.

Экологи отмечают, что майка осенняя действительно ядовита при прикосновениях к коже человека. Однако смертельной угрозы при этом она не представляет.

По данным ведомства, насекомое действительно выделяет кантаридин — это природный токсин, который вызывает определенную реакцию в организме человека. Так, токсин может вызвать раздражение или волдыри при контакте с кожей, из-за чего его не желательно касаться голыми руками.

Эксперты отмечают, что когда-то кантаридин даже использовался в медицине. Однако в наше время такое уже не практикуют: все из-за опасности для здоровья человека.

Экологи также добавили, что в Украине это насекомое можно заметить в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях в период с сентября по октябрь. Майку осеннюю призывают не уничтожать, ведь насекомое является "индикатором состояния экосистемы".

"Если майки исчезают — это сигнал, что окружающая среда страдает: исчезают дикие пчелы, луга, растет влияние пестицидов", — рассказали в инспекции.

