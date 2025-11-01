В Україні помітили токсичного жука: що це за комаха і яку загрозу несе для людини (фото)

Цими днями у Миколаївській області мешканка помітила невеликого чорного жука, який виявився майкою осінньою (Meloe autumnalis), представницею родини наривників (Meloidae). З'ясувалося, що комаха несе певну небезпеку для людини і її не варто торкатися голіруч.

Жінка показала фотографію знахідки у Facebook-спільноті "Комахи України", попросивши користувачів допомогти з'ясувати, що це за вид. Експерти швидко ідентифікували комаху й вказали, що це саме майка осіння.

Жінка показала незвичайного жука, що виявився майкою осінньою

У мережі одразу ж поширилася інформація про те, що майка осіння нібито несе смертельну загрозу для людини під час контакту. У медіа писали, що комаха виділяє токсин кантаридин, що у великій концентрації нібито може призвести до смерті людини.

Чи справді майка осіння несе смертельну загрозу для людини?

Інформація щодо смертельної загрози комахи для людини виявилася перебільшеною й неправдивою. На Facebook-сторінці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу спростували фейк і розповіли, чим насправді особлива майка осіння.

"Останніми днями соцмережі "гулять" страшилки про нібито смертельно небезпечного жука — майку осінню (Meloe autumnalis). Проте ця інформація — неправдива", — йдеться у дописі.

Екологи зазначають, що майка осіння дійсно отруйна при дотиках до шкіри людини. Однак смертельної загрози при цьому вона не становить.

За даними відомства, комаха дійсно виділяє кантаридин — це природний токсин, який викликає певну реакцію в організмі людини. Так, токсин може викликати подразнення чи пухирі при контакті зі шкірою, через що його не бажано торкатися голими руками.

Експерти зазначають, що колись кантаридин навіть використовувався у медицині. Однак у наш час таке вже не практикують: все через небезпеку для здоров'я людини.

Екологи також додали, що в Україні цю комаху можна помітити в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Вінницькій областях у період з вересня по жовтень. Майку осінню закликають не знищувати, адже комаха є "індикатором стану екосистеми".

"Якщо майки зникають — це сигнал, що довкілля страждає: зникають дикі бджоли, луки, зростає вплив пестицидів", — розповіли в інспекції.

