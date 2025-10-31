"Схоже на фільм жахів": у Києві помітили полчища незвичайних комах
Жителі Києва помітили незвичайне явище на вулицях столиці: стовбури деяких дерев обліпили мільйони дрібних комах.
Відповідні фото опублікувала в групі "Комахи України" користувачка Анна Курач.
"Гугл пише, що це липовий клоп (Oxycarenus lavaterae). Стовбур липи від землі до крони в них. Схоже на якийсь фільм жахів", — йдеться в описі.
За інформацією Вінницького центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, липовий клоп — це вид клопів, характерний для Середземноморського регіону.
Комахи теплолюбні. Приблизно 40 років тому вони почали освоювати райони на північ і північний схід: Франція, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща, Україна.
Кілька років тому в січні ці комахи були помічені в Криму.
Ці клопи — відносно новий вид для України. Вони залишаються на корі як за морозу в -10 градусів, так і за теплої погоди в +15 градусів, не завдаючи шкоди.
Восени та взимку ці клопи зимують у тріщинках кори, утворюючи великі скупчення, а навесні повертаються до активного життя.
Комах помічали не тільки на липах, а й на каштанах.
Липовий клоп може досягати довжини 4,5–5,4 мм у дорослих самок і 4,2–5 мм — у самців. Дорослі клопи мають червоний, білий і чорний колір. Голова, щиток і чорні вусики. Верхня частина черевця — цегляно-червоного кольору. Передні крила безбарвні і прозорі, доходять до верхньої частини черевця або трохи довші.
Вчені радять не чіпати цих комах, оскільки вони нешкідливі і для людей, і для природи.
Нагадаємо, трьох комарів Culiseta annulata, двох самок і одного самця, було помічено приблизно за 30 кілометрів на північ від столиці Рейк'явіка. Водночас поряд з Антарктидою, Ісландія довгий час була одним із небагатьох місць на Землі, де немає жодного комара, а також єдиною країною у світі, де повністю відсутні комахи.
Також повідомлялося, звідки в Україні взялася сарана.