"Похоже на фильм ужасов": в Киеве заметили полчища необычных насекомых

Жители Киева заметили необычное явление на улицах столицы: стволы некоторых деревьев облепили миллионы мелких насекомых.

Соответствующие фото опубликовала в группе "Насекомые Украины" пользователь Анна Курач.

"Гугл пишет, что это липовый клоп (Oxycarenus lavaterae). Ствол липы от земли до кроны в них. Похоже на какой-то фильм ужасов", – говорится в описании.

Миллионы насекомых буквально закрыли ствол дерева Фото: Соцсети

По информации Винницкого центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины, липовый клоп – это вид клопов, характерный для Средиземноморского региона.

Насекомые теплолюбивы. Около 40 лет назад они начали осваивать районы на север и северо-восток: Франция, Германия, Швейцария, Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Украина.

Несколько лет назад в январе эти насекомые были замечены в Крыму.

Эти клопы – относительно новый вид для Украины. Они остаются на коре как при морозе в -10 градусов, так и при теплой погоде в +15 градусов, не нанося вреда.

Осенью и зимой эти клопы зимуют в трещинках коры, образуя большие скопления, а весной возвращаются к активной жизни.

Насекомых замечали не только на липах, но и на каштанах.

Липовый клоп может достигать длины 4,5-5,4 мм у взрослых самок и 4,2-5 мм – у самцов. Взрослые клопы имеют красный, белый и черный цвет. Голова, щиток и черные усики. Верхняя часть брюшка – кирпично-красного цвета. Передние крылья бесцветны и прозрачны, доходят до верхней части брюшка или чуть длиннее.

Ученые советуют не трогать этих насекомых, поскольку они безобидны и для людей, и для природы.

