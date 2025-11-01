Мы живем в действительно реальном мире: ученые доказали невозможность симуляции Вселенной

В последние годы философы и ученые дискутировали о том, может ли реальность быть симуляцией, созданной высшим интеллектом. Однако последние исследования предоставляют убедительные математические доказательства того, что такой сценарий является не просто маловероятным, но и невозможным.

Исследование предлагает новые представления о том, как функционирует сама реальность, и предполагает, что наша Вселенная построена на принципах, которые не могут быть воспроизведены ни одним вычислительным процессом, пишет Mint.

Исследовательская группа из кампуса Оканаган Университета Британской Колумбии под руководством доктора Мира Файзала представила математические доказательства, которые опровергают гипотезу о симуляции. Исследование под названием "Последствия неопределенности в физике для теории всего" приходит к выводу, что Вселенная не может быть смоделирована только с помощью алгоритмов.

Как пояснил доктор Файзал, "полностью согласованного и полного описания реальности невозможно достичь только с помощью вычислений". Он добавил, что их выводы показывают, что Вселенная требует "неалгоритмического понимания", то есть она не может существовать как симулированная конструкция, созданная компьютером или любой формой продвинутого искусственного интеллекта.

Чтобы понять эти выводы, стоит вернуться к основам теории симуляции. Эта идея стала широко известной благодаря поп-культуре, особенно после выхода фильма "Матрица" (1999), но ее философские корни уходят к апогею Платона "Аллегория пещеры".

В наше время мыслители, такие как оксфордский философ Ник Бостром, и общественные деятели, такие как Илон Маск и Нил деГрасс Тайсон, утверждают, что при наличии достаточной вычислительной мощности создание симулированной реальности возможно. Однако новое исследование применяет математическое доказательство, чтобы показать, что такая симуляция противоречит самим основам логики и вычислений.

Исследование базируется на теореме о неполноте Курта Геделя, которая является краеугольным камнем современной математики. Эта теорема демонстрирует, что в любой формальной системе всегда будут утверждения, которые являются истинными, но не могут быть доказаны в рамках правил этой системы.

Применяя эту концепцию к физике, доктор Файзал и его команда утверждают, что реальность включает "неалгоритмические истины" — элементы понимания, которые ни один алгоритм не может воспроизвести или вычислить. Эти истины существуют вне вычислительных ограничений, что свидетельствует о том, что Вселенная функционирует по принципам, которые не могут быть смоделированы ни одной машиной.

Более того, их работа свидетельствует о том, что долгожданная "теория всего" — единственное объяснение всех физических законов — потребует форм понимания, выходящих за пределы математики или компьютерных моделей. Другими словами, Вселенную нельзя свести к коду; ее нужно понимать как нечто более глубокое.

