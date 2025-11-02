Над Украиной взойдет самое большое суперлуние 2025 года: когда его можно увидеть (видео)

В начале ноября над горизонтом Украины поднимется суперлуние, которое станет самым масштабным полнолунием за этот год. Именно 5 ноября небесное тело будет ближе всего к Земле на расстоянии около 355 тысяч километров.

Последний раз спутник нашей планеты был настолько близко еще в феврале 2019 года, сообщает National Geographic.

Ролик NatGeo о суперлунии и его возникновении

Само полнолуние в ноябре традиционно называют Бобровой Луной в честь сезона, когда бобры в Северной Америке начинают возводить свои зимние плотины под ночным сиянием.В разных традициях этот месяц имеет и другие названия — Морозный, Снежный или Торговый.

Особенность этой Суперлуны заключается в том, что она будет иметь эллиптическую форму, поэтому расстояние между ней и Землей постоянно меняется. В момент приближения небесное тело будет на 14% больше и на 30% ярче привычного полнолуния.

Это будет создавать оптический эффект горизонта: когда спутник только появляется из-за деревьев или зданий, людям будет казаться, что он будет выглядеть как растянутым.

Бобровое Суперлуние в Украине: где наблюдать

Хотя астрономическое полнолуние наступит 5 ноября, эффектнее всего наблюдать его будет вечером 6 ноября, когда Луна появится над восточным горизонтом сразу после захода Солнца. В это время спутник будет находиться рядом со звездным скоплением Плеяды — одним из самых красивых участков ночного неба.

Также стоит обратить внимание и на вечер 4 ноября. Именно тогда Луна будет практически достигать полнолуния, которое можно будет наблюдать над всей территорией Украины.

Само "бобровое полнолуние" станет одиннадцатым из двенадцати в 2025 году и самым большим среди трех суперполнолуний этого года. Следующее, Холодное полнолуние, ожидается 4 декабря — оно станет вторым по яркости и размеру, завершая год в сиянии зимнего неба.

