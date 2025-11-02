Над Україною зійде найбільший супермісяць 2025 року: коли його можна побачити (відео)

На початку листопада над горизонтом України підійметься супермісяць, який стане наймасштабнішою повнею за цей рік. Саме 5 листопада небесне тіло буде найближче до Землі на відстані близько 355 тисяч кілометрів.

Востаннє супутник нашої планети був настільки близько ще у лютому 2019 року, повідомляє National Geographic.

Ролик NatGeo про супермісяць та його виникнення

Саму повню в листопаді традиційно називають Бобровим Місяцем на честь сезону, коли бобри в Північній Америці починають зводити свої зимові греблі під нічним сяйвом.У різних традиціях цей місяць має й інші назви — Морозний, Сніговий або Торговий.

Особливість цього Супермісяця полягає в тому, що він матиме еліптичну форму, тому відстань між ним і Землею постійно змінюється. В момент наближення небесне тіло буде на 14% більше і на 30% яскравіше звичної повні.

Це створюватиме оптичний ефект горизонту: коли супутник тільки з’являється з-за дерев чи будівель, людям видаватиметься, що виглядатиме наче розтягнутим.

Бобровий Супермісяць в Україні: де спостерігати

Хоча астрономічна повня настане 5 листопада, найефектніше спостерігати її буде увечері 6 листопада, коли Місяць з’явиться над східним горизонтом одразу після заходу Сонця. У цей час супутник перебуватиме поруч із зоряним скупченням Плеяди — однією з найкрасивіших ділянок нічного неба.

Також варто звернути увагу й на вечір 4 листопада. Саме тоді Місяць буде практично досягати повні, яку можна буде спостерігати над усією територією України.

Сама "боброва повня" стане одинадцятою з дванадцяти у 2025 році та найбільшою серед трьох суперповень цього року. Наступна, Холодна повня, очікується 4 грудня — вона стане другою за яскравістю і розміром, завершуючи рік у сяйві зимового неба.

