Місяць мисливця: що потрібно знати про Суперповню 17 жовтня

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17 жовтня на нас очікує потужна Суперповня, що відбудеться о 14:26 за Києвом.

Цей повний Місяць — один із найскладніших і найнеспокійніших за останні місяці. Він замкнеться у вкрай напружений аспект із Марсом і Плутоном, який може створити жорсткі непримиренні протиріччя і небезпечні/ травматичні ситуації.

Цей повний Місяць також називається "Місяць мисливця". Він готує нас до зустрічі Самайна — важливого свята, яке також називають Ніч Духів, або Ніч Предків. Це символічний час торжества переродження і взаємної трансформації життя і смерті.

Під час цього повного Місяця одні з ключових тем — боротьба за особисту свободу і свою ідентичність в умовах тиску. Ми можемо почуватися обмеженими у своїх діях, хоч і готовими до рішучих вчинків. Однак не забувайте: агресія та емоції призведуть вас до конфліктів, особливо у стосунках і на роботі.

Найсильніше Повня вплине на Овнів, Раків, Терезів і Козерогів, народжених у третю декаду.