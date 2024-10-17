Луна охотника: что нужно знать о Суперлунии 17 октября

Related video

17 октября нас ожидает мощное Суперлуние, которое произойдет в 14:26 по Киеву.

Это полнолуние – одно из самых сложных и неспокойных за последние месяцы. Оно замкнется в крайне напряженный аспект с Марсом и Плутоном, который может создать жесткие непримиримые противоречия и опасные/ травматичные ситуации

Эта полная Луна также называется "Луна охотника". Она подготавливает нас к встрече Самайна — важного праздника, также называемого Ночь Духов, или Ночь Предков. Это символическое время торжества перерождения и взаимной трансформации жизни и смерти.

Во время этого Полнолуния одни из ключевых тем – борьба за личную свободу и свою идентичность в условиях давления. Мы можем чувствовать себя ограниченными в своих действиях, хоть и готовыми к решительным поступкам. Однако не забывайте: агрессия и эмоции приведут вас к конфликтам, особенно в отношениях и на работе.

Сильнее всего Полнолуние повлияет на Овнов, Раков, Весов и Козерогов, родившихся в третью декаду.