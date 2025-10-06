Над Україною зійде перший супермісяць 2025 року: коли його можна побачити

Перший супермісяць 2025 року зійде в небі України під ранок 7 жовтня. У цей час світило буде значно яскравішим і набуде помаранчево-жовтого відтінку, а також здаватиметься більшим, ніж він є насправді.

Супермісяць жовтня називають також "Урожайним місяцем", оскільки він сходить найближче до дати осіннього рівнодення, коли землероби під місячним світлом збирали останні врожаї. Під час цього астрономічного явища місячний диск розташується на небі навпроти сонця та буде повністю освітлений прямими сонячними променями, пише Space.com.

Автор матеріалу пояснив, що повний місяць наблизиться до Землі по своїй місячній орбіті та виглядатиме в нічному небі трохи більшим, ніж зазвичай. Цей ефект називається "ілюзією місяця" — під час сходу світила мозок сприйматиме його більшим, бо на передньому плані буде видно об'єкти для орієнтира.

Неподалік повного місяця, трохи більше, ніж на 15 градусів праворуч вгорі буде видно планету Сатурн (стиснутий кулак, якщо тримати його на відстані витягнутої руки, охопить близько 10 градусів небосхилу). Також ромб просто над місячним диском утворять чотири зірки астеризму Квадрат Пегаса.

Коли зійде супермісяць у жовтні

В Україні перший супермісяць 2025 року зійде 7 жовтня близько 06:48 за київським часом.

Протягом години після сходу супутник Землі може набути оранжево-жовтого відтінку через розсіювання земною атмосферою синього світла.

Інші супермісяці 2025 року

CNN з посиланням на "Альмнах фермерів" пише, що слідом за "Урожайним" зійде підряд іще два супермісяці:

5 листопада — Бобровий місяць;

4 грудня — Холодний місяць.

