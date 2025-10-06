Над Украиной взойдет первое суперлуние 2025 года: когда его можно увидеть

Первое суперлуние 2025 года взойдет в небе Украины под утро 7 октября. В это время светило будет значительно ярче и приобретет оранжево-желтый оттенок, а также будет казаться больше, чем оно есть на самом деле.

Related video

Суперлуние октября называют также "Урожайной луной", поскольку оно восходит ближе всего к дате осеннего равноденствия, когда земледельцы под лунным светом собирали последние урожаи. Во время этого астрономического явления лунный диск расположится на небе напротив солнца и будет полностью освещен прямыми солнечными лучами, пишет Space.com.

Автор материала объяснил, что полная луна приблизится к Земле по своей лунной орбите и будет выглядеть в ночном небе немного больше, чем обычно. Этот эффект называется "иллюзией луны" — во время восхода светила мозг будет воспринимать его больше, потому что на переднем плане будут видны объекты для ориентира.

Неподалеку от полнолуния, чуть больше, чем на 15 градусов справа вверху будет видна планета Сатурн (сжатый кулак, если держать его на расстоянии вытянутой руки, охватит около 10 градусов небосвода). Также ромб прямо над лунным диском образуют четыре звезды астеризма Квадрат Пегаса.

Когда взойдет суперлуна в октябре

В Украине первое суперлуние 2025 года взойдет 7 октября около 06:48 по киевскому времени.

В течение часа после восхода спутник Земли может приобрести оранжево-желтый оттенок из-за рассеивания земной атмосферой синего света.

Другие суперлуния 2025 года

CNN со ссылкой на "Альмнах фермеров" пишет, что вслед за "Урожайным" взойдет подряд еще два супермесяца:

5 ноября — Бобровый месяц;

4 декабря — Холодная луна.

Напомним, 4 октября Фокус рассказывал, когда можно будет наблюдать самые яркие астрономические явления октября 2025. В частности 10 октября Луна приблизится к скоплению Плеяды, а 19 октября окажется рядом с Венерой.

23 августа в мире наблюдали явление "Черной Луны", когда сторона спутника, повернутая к Земле, остается темной и невидимой.