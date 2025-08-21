В Украине взойдет "Черная луна": что это за явление и когда его можно увидеть

Редкая "Черная луна" взойдет на этой неделе в ночном небе. Жители восточного полушария, в частности украинцы, смогут увидеть ее в ночь на субботу, 23 августа.

Это редкое астрономическое явление можно наблюдать раз в примерно 33 месяца, рассказывает Daily Mail. Поэтому в эти выходные на небе появится единственная "Черная луна" в 2025 году, а следующее ее появление прогнозируют на 20 августа 2028-го.

В NASA объяснили, что во время фазы новолуния солнечный свет озаряет обратную сторону спутника Земли, а сторона, повернутая к планете, остается темной и невидимой для землян. В течение 29,5 дней новолуние с нулевым освещением проходит путь к полноте со 100% света и обратно. Поскольку этот цикл короче и календарный, иногда два новолуния появляются на небе в течение одного календарного месяца. В таком случае второй из них — и есть редкая "Черная луна".

Некоторые астрологи называют это духовно значимым событием, однако профессиональные ученые не видят в нем никакого скрытого смысла и объясняют явление простой астрономической механикой.

"Черная Луна" позволит увидеть больше созвездий

Хотя сама "Черная Луна" на небе не является чем-то удивительным, без лунного света значительно легче наблюдать ночью другие небесные тела. В частности ярче будут выделяться созвездия Ориона, Тельца и Льва, а планета Венера будет сиять едва заметным желтым оттенком. Также можно будет разглядеть Марс — он будет выглядеть как красноватая точка возле созвездия Рака.

Это явление даст астрономам-любителям и всем, кто увлекается космосом, прекрасную возможность четче увидеть звезды и планеты.

Иллюстрация изменений фаз луны на ночном небе от NASA Фото: NASA

Напомним, 14 августа в соцсетях распространяли видео падения метеорита в Украине. Яркое небесное тело, которое, вероятно, принадлежало к одному из самых мощных метеорных потоков Персеид, видели в нескольких областях, в частности Киевской, Волынской, Тернопольской, Ровенской и Житомирской.

В феврале Фокус объяснял, почему иногда спутник Земли выглядит меньше, чем обычно. Он имеет эллиптическую или овальную форму, поэтому на то, как мы его видим на небе, влияет расстояние до него от нашей планеты.