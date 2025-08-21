В Україні зійде "Чорний місяць": що це за явище та коли його можна побачити

Рідкісний "Чорний місяць" зійде цього тижня в нічному небі. Жителі східної півкулі, зокрема українці, зможуть побачити його в ніч на суботу, 23 серпня.

Це рідкісне астрономічне явище можна спостерігати раз на приблизно 33 місяці, розповідає Daily Mail. Тому цими вихідними на небі з'явиться єдиний "Чорний місяць" у 2025 році, а наступну його появу прогнозують на 20 серпня 2028-го.

В NASA пояснили, що під час фази молодика сонячне світло осяює зворотний бік супутника Землі, а сторона, повернута до планети, лишається темною та невидимою для землян. Протягом 29,5 днів молодик з нульовим освітленням проходить шлях до повні зі 100% світла та назад. Оскільки цей цикл коротший та календарний, іноді два молодики з'являються на небі протягом одного календарного місяця. В такому випадку другий з них — і є рідкісний "Чорний місяць".

Деякі астрологи називають це духовно значущою подією, проте професійні вчені не бачать у ній жодного прихованого сенсу та пояснюють явище простою астрономічною механікою.

"Чорний Місяць" дозволить побачити більше сузір'їв

Хоча сам "Чорний Місяць" на небі не є чимось дивовижним, без місячного світла значно легше спостерігати вночі інші небесні тіла. Зокрема яскравіше виділятимуться сузір'я Оріона, Тельця та Лева, а планета Венера сяятиме ледь помітним жовтим відтінком. Також можна буде розгледіти Марс — він виглядатиме як червонувата точка біля сузір'я Рака.

Це явище дасть астрономам-аматорам і всім, хто захоплюється космосом, чудову можливість чіткіше побачити зірки та планети.

Ілюстрація змін фаз місяця на нічному небі від NASA Фото: NASA

Нагадаємо, 14 серпня в соцмережах поширювали відео падіння метеорита в Україні. Яскраве небесне тіло, що, ймовірно, належало до одного з найпотужніших метеорних потоків Персеїд, бачили в кількох областях, зокрема Київський, Волинській, Тернопільській, Рівненській і Житомирській.

В лютому Фокус пояснював, чому іноді супутник Землі виглядає меншим, ніж зазвичай. Він має еліптичну чи овальну форму, тому на те, як ми його бачимо на небі, впливає відстань до нього від нашої планети.