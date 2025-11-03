15-метровая змея в Конго набросилась на вертолет: самое нелепое утверждение криптозоологии

Исследователи развенчали миф о 15-метровой конголезской змее, которая набросилась на вертолет, пролетавший над тропическими лесами Конго. Ученые считают эту историю самым нелепым утверждением криптозоологии.

В социальных сетях часто транслируется любопытная история о 15-метровой змее, которая, как считается, скрывается в глубинах Центральной Африки. Якобы гигантская 15-метровая змея выскакивает из джунглей и нападает на пролетающие вертолеты, если ее потревожить. По крайней мере, так утверждает Реми Ван Лирде, пишет IFLScience.

Как и большинство историй в криптозоологии, это почти наверняка выдумка, однако история невероятно захватывающая. В 1980 году бельгийский полковник ВВС Реми Ван Лирде, участвовавший во Второй мировой войне, заявил, что в 1959 году, пролетая на вертолете над провинцией Катанга в оккупированном Бельгией Конго, они с командой столкнулись с гигантской зеленовато-коричневой змеей.

Будучи опытным пилотом, Ван Лирде утверждал, что обладает исключительным мастерством в оценке размеров предметов на земле с высоты. По его словам, змея, напавшая на вертолет, достигала не менее 15 метров в длину.

По словам полковника Ван Лирде, вертолет опустился, когда змея "подняла шею" примерно на 3 метра и устремила взгляд на вертолет, готовясь к укусу. Он также утверждал, что отчетливо видел голову змеи, которая напоминала "очень большую лошадиную голову" с крупной треугольной челюстью.

Полковник считал, что вертолет и людей в нем спасло лишь то, что они находились вне зоны досягаемости змеи. Полковник Ван Лирде также утверждал, что голова змеи, вероятно, достигала 60 сантиметров в ширину около 90 сантиметров в длину. Простыми словами, она легко могла бы проглотить человека.

Любопытно, что помимо устной истории, полковнику Ван Лирде удалось сфотографировать это зрелище, однако изображение было черно-белым и немного зернистым. Как уважаемый ветеран ВВС, Ван Лирде часто считается надежным источником, у которого нет видимых мотивов для подобных заявлений. Однако представляется крайне сомнительным, что эта мифическая змея тайно обитает в бассейне реки Конго.

Дело в том, что, по словам исследователей, самый крупный вид змей, обитающих в этом районе – африканский скальный питон (Python sebae). Как правило, представители этого вида достигают более 3 метров в длину, хотя максимальный размер змей достигал около 6 метров.

Впрочем, история полковника Ван Лирде о змее размером с поезд – не единственный случай обнаружения гигантского криптида в глубинах бассейна Конго. Например, одним из самых известных является мокеле-мбембе – болотный монстр, напоминающий динозавра-зауропода с длинно шеей. Более того, в представлении некоторых это загадочное существо может быть выжившим после падения астероида, уничтожившего нептичьих динозавров около 66 миллионов лет назад.

По словам большинства ученых, мокеле-мбембе, скорее всего, принадлежали слонам или черным носорогам – крупным млекопитающим, которых можно принять за доисторических животных, если их скрывают густые тропические леса. Что касается гигантского питона Ван Лирде, можно предположить, что он столкнулся с африканским скальным питоном.

