15-метрова змія в Конго накинулася на вертоліт: найбезглуздіше твердження криптозоології

Дослідники розвінчали міф про 15-метрову конголезьку змію, яка накинулася на вертоліт, що пролітав над тропічними лісами Конго. Учені вважають цю історію найбезглуздішим твердженням криптозоології.

У соціальних мережах часто транслюється цікава історія про 15-метрову змію, яка, як вважається, ховається в глибинах Центральної Африки. Нібито гігантська 15-метрова змія вискакує з джунглів і нападає на гелікоптери, що пролітають, якщо її потривожити. Принаймні, так стверджує Ремі Ван Лірде, пише IFLScience.

Як і більшість історій у криптозоології, це майже напевно вигадка, проте історія неймовірно захоплива. У 1980 році бельгійський полковник ВПС Ремі Ван Лірде, який брав участь у Другій світовій війні, заявив, що 1959 року, пролітаючи на вертольоті над провінцією Катанга в окупованому Бельгією Конго, вони з командою зіткнулися з гігантською зеленувато-коричневою змією.

Бувши досвідченим пілотом, Ван Лірде стверджував, що володіє винятковою майстерністю в оцінці розмірів предметів на землі з висоти. За його словами, змія, яка напала на гелікоптер, сягала щонайменше 15 метрів завдовжки.

За словами полковника Ван Лірде, гелікоптер опустився, коли змія "підняла шию" приблизно на 3 метри й спрямувала погляд на гелікоптер, готуючись до укусу. Він також стверджував, що чітко бачив голову змії, яка нагадувала "дуже велику кінську голову" з великою трикутною щелепою.

Полковник вважав, що вертоліт і людей у ньому врятувало лише те, що вони перебували поза зоною досяжності змії. Полковник Ван Лірде також стверджував, що голова змії, ймовірно, сягала 60 сантиметрів завширшки близько 90 сантиметрів завдовжки. Простими словами, вона легко могла б проковтнути людину.

Цікаво, що крім усної історії, полковнику Ван Лірде вдалося сфотографувати це видовище, проте зображення було чорно-білим і трохи зернистим. Як шановний ветеран ВПС, Ван Лірде часто вважається надійним джерелом, у якого немає видимих мотивів для подібних заяв. Однак видається вкрай сумнівним, що ця міфічна змія таємно мешкає в басейні річки Конго.

Річ у тім, що, за словами дослідників, найбільший вид змій, що мешкають у цьому районі — африканський скельний пітон (Python sebae). Зазвичай представники цього виду досягають понад 3 метри в довжину, хоча максимальний розмір змій сягав близько 6 метрів.

Утім, історія полковника Ван Лірде про змію розміром із поїзд — не єдиний випадок виявлення гігантського криптида в глибинах басейну Конго. Наприклад, одним із найвідоміших є мокеле-мбембе — болотний монстр, що нагадує динозавра-зауропода з довгою шиєю. Ба більше, в уявленні декого ця загадкова істота може бути тією, що вижила після падіння астероїда, який знищив непташиних динозаврів близько 66 мільйонів років тому.

За словами більшості вчених, мокеле-мбембе, найімовірніше, належали слонам або чорним носорогам — великим ссавцям, яких можна прийняти за доісторичних тварин, якщо їх приховують густі тропічні ліси. Що стосується гігантського пітона Ван Лірде, можна припустити, що він зіткнувся з африканським скельним пітоном.

