Самцы пчел взрываются в конце своего пути: названо то, что заставляет их умирать таким способом

Немногие знают, что пчелы буквально взрываются – по крайней мере, это справедливо для самцов. Теперь ученые рассказали, что на самом деле происходит и почему.

В 2016 году члены Комитета Сената по сельским и региональным делам и транспортному законодательству узнали нечто любопытное: пчелы взрываются при спаривании. Обсуждение этой темы являлось частью расследования рисков для биологической безопасности, связанных с импортом пчел в Австралию, пишет IFLScience.

Во время обсуждения сенатор от нового Южного Уэльса Билл Хеффернан задался вопросом, нужно ли убивать пчел, чтобы получить сперму? Исследователи ответили на поставленный вопрос, заявив, что пчелы умирают как при искусственном сборе семени, так и при естественном спаривании – на самом деле, они попросту взрываются.

Дело в том, что трутни – самцы пчел, появляются на свет лишь с одной целью. У них нет жала, поэтому они не способны защищаться; они не собирают пыльцы, поэтому они не способны прокормить себя и полагаются на помощь рабочих пчел-самок. Единственное, что на самом деле умеют трутни – совокупляться. Но даже это не заканчивается для них ничем хорошим.

Когда пчелиная матка достигает зрелости в возрасте семи дней, она поднимается в воздух для первого брачного полета, также известного как "брачный полет", выделяя при этом неотразимые феромоны. Это привлекает трутней, которые охотно следуют за маткой, стремясь передать ей свою сперму.

Перенос спермы у пчел – жестокий процесс и, как это часто бывает у насекомых и паукообразных, именно самцах приходится хуже всего. Прижимаясь к спине матки, эндофаллус трутня, резко входит в стрекательную камеру самки, производя хлопок, который слышен даже человеческому уху. Далее королева продолжает свой брачный полет, чтобы спариться с другими самцами.

По словам профессора энтомологии из Университета Флорида Джейми Эллиса, во время хранения эндофаллус выворачивается наизнанку – выталкивается с брюшка, когда трутень спаривается с королевой. В этот момент то, что было внутренней частью эндофаллуса, пока он находился в теле, становится его внешней частью при выталкивании из тела. Увы, на выталкивание эндофаллуса из тела выходит много энергии – в результате, трутень парализуется и в конечном итоге погибает в результате выталкивания эндофаллуса наружу и совокупления с маткой.

В 2022 году команда из Университета Британской Колумбии обнаружили, что сильные волны тепла иногда приводят к тому, что пчелы "взрывно эякулируют, насмерть". В ходе исследования ученые раскрыли разрушительное воздействие жары на трутней, вызывая у них судороги, которые вынуждают их эякулировать, выбрасывая огромный эндофаллус из брюшка и нанося смертельные травмы.

По словам соавтора исследования 2022 года, научного сотрудника Лабораторий Майкла Смита при Университете Британской Колумбии, доктора Элисон Макафи, когда трутни умирают от шока, они спонтанно эякулируют. У самцов пчел также есть этот сложный эндофаллус, который выходит наружу и размером примерно с их собственный живот.

