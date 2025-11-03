Самці бджіл вибухають наприкінці свого шляху: названо те, що змушує їх помирати у такий спосіб

Мало хто знає, що бджоли буквально вибухають — принаймні, це справедливо для самців. Тепер учені розповіли, що насправді відбувається і чому.

У 2016 році члени Комітету Сенату з сільських і регіональних справ і транспортного законодавства дізналися щось цікаве: бджоли вибухають під час парування. Обговорення цієї теми було частиною розслідування ризиків для біологічної безпеки, пов'язаних з імпортом бджіл в Австралію, пише IFLScience.

Під час обговорення сенатор від нового Південного Уельсу Білл Хеффернан зацікавився, чи потрібно вбивати бджіл, щоб отримати сперму? Дослідники відповіли на поставлене запитання, заявивши, що бджоли помирають як під час штучного збору насіння, так і під час природного спарювання — насправді, вони просто вибухають.

Річ у тім, що трутні — самці бджіл, з'являються на світ лише з однією метою. У них немає жала, тому вони не здатні захищатися; вони не збирають пилку, тому вони не здатні прогодувати себе і покладаються на допомогу робочих бджіл-самок. Єдине, що насправді вміють трутні — злягатися. Але навіть це не закінчується для них нічим хорошим.

Коли бджолина матка досягає зрілості у віці семи днів, вона піднімається в повітря для першого шлюбного польоту, також відомого як "шлюбний політ", виділяючи при цьому чарівні феромони. Це приваблює трутнів, які охоче йдуть за маткою, прагнучи передати їй свою сперму.

Перенесення сперми у бджіл — жорстокий процес і, як це часто буває в комах і павукоподібних, саме самцям доводиться найгірше. Притискаючись до спини матки, ендофалус трутня різко входить до жалкої камери самки, виробляючи ляск, який чує навіть людське вухо. Далі королева продовжує свій шлюбний політ, щоб злучитися з іншими самцями.

За словами професора ентомології з Університету Флорида Джеймі Елліса, під час зберігання ендофалус вивертається навиворіт — виштовхується з черевця, коли трутень спаровується з королевою. У цей момент те, що було внутрішньою частиною ендофалуса, поки він перебував у тілі, стає його зовнішньою частиною при виштовхуванні з тіла. На жаль, на виштовхування ендофалуса з тіла виходить багато енергії — в результаті, трутень паралізується і в кінцевому підсумку гине в результаті виштовхування ендофалуса назовні й злягання з маткою.

У 2022 році команда з Університету Британської Колумбії виявили, що сильні хвилі тепла іноді призводять до того, що бджоли "вибухово еякулюють, на смерть". Під час дослідження вчені розкрили руйнівний вплив спеки на трутнів, спричиняючи в них судоми, які змушують їх еякулювати, викидаючи величезний ендофалус із черевця та завдаючи смертельних травм.

За словами співавтора дослідження 2022 року, наукового співробітника Лабораторій Майкла Сміта при Університеті Британської Колумбії, доктора Елісон Макафі, коли трутні вмирають від шоку, вони спонтанно еякулюють. У самців бджіл також є цей складний ендофалус, який виходить назовні та розміром приблизно з їхній власний живіт.

