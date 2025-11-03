Как почистить зубы бегемоты: ученые используют зубную щетку размером с человека

Зубы бегемота огромны и невероятно опасны, но порой даже этим гигантам требуется помощь, чтобы их почистить. Исследователи рассказали, какую технологию они используют, чтобы почистить зубы бегемота.

В зоопарке Калгари живет самец-бегемот, по имени Лоби, который нуждается в ежедневном уходе за зубами, так как его нижние клыки подвержены гингивиту – легкой форме заболевания десен, которое способно вызвать покраснение, болезненность, отек, а также способно заставить десна кровоточить, пишет IFLScience.

Чтобы сдерживать заболевание, смотрители сначала распыляют воду в рот Лоби, чтобы удалить остатки пищи. Далее они используют электрическую зубную щетку размером с человека. Именно эта зубная щетка помогает команде добраться до самых десен и тщательно почистить Лоби. Далее смотрители используют шприц с перекисью водорода, который помогает Лоби поддерживать зубы и десна красивыми и здоровыми, чтобы он и далее мог пережевывать пищу.

Отметим, что в дикой природе такая чистка зубов не производится, поскольку бегемоты – самые смертоносные крупные наземные млекопитающие на планете. Еще более любопытно то, что в дикой природе бегемоты используют для этих целей усачей.

Предыдущие исследования уже показали, что бегемоты и рыбы-усачи находятся в мутуалистических отношениях с бегемотами – простыми словами, оба получают выгоду. Когда бегемот заходит в воду, стая усачей начинает поедать паразитов на его коже — и может даже перекусить экскрементами, пока они там находятся. Далее бегемот открывает пасть, позволяя усачам заплыть и начать очистку его зубов от остатков пищи и другого мусора. Ситуация беспроигрышная: бегемот получает чистку зубов, а усачи – лакомство.

Увы, в зоопарках бегемоты не всегда имеют доступ к большому озеру, полному усачей, поэтому эти обязанности берут на себя люди с огромной зубной щеткой. По словам стоматолога-консультанта Лондонского зоопарка Питера Кертеша, важно понимать, что чистка зубов не останавливает кариес. Диета может помочь, однако в зоопарках бегемоты не придерживаются естественного рациона, который зачастую богат рафинированными углеводами, а это приводит к кариесу. Простыми словами, чтобы остановить кариес, необходимо изменить рацион животных.

Если животное в зоопарке питается естественно, то визит к стоматологу, скорее всего, будет связан со сколом или трещиной, а не с кариесом. По словам Кертеша, в дикой природе травмы очень распространены, но кариес встречается крайне редко. Это довольно редкое явление, потому что бегемотов рацион относительно естественный, особенно в Европе. Они не едят рафинированные углеводы. Обычно у них самоочищающаяся диета. В Северной Америке все немного иначе. Они едят много обработанной пищи, но травмы — самая большая проблема

