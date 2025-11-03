Як почистити зуби бегемоту: вчені використовують зубну щітку розміром із людину

Зуби бегемота величезні й неймовірно небезпечні, але часом навіть цим гігантам потрібна допомога, щоб їх почистити. Дослідники розповіли, яку технологію вони використовують, щоб почистити зуби бегемота.

У зоопарку Калгарі живе самець-бегемот, на ім'я Лобі, який потребує щоденного догляду за зубами, оскільки його нижні ікла схильні до гінгівіту — легкої форми захворювання ясен, що може спричинити почервоніння, болючість, набряк, а також здатне змусити ясна кровоточити, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Щоб стримувати захворювання, доглядачі спочатку розпилюють воду в рот Лобі, щоб видалити залишки їжі. Далі вони використовують електричну зубну щітку розміром з людину. Саме ця зубна щітка допомагає команді дістатися до самих ясен і ретельно почистити Лобі. Далі доглядачі використовують шприц із перекисом водню, який допомагає Лобі підтримувати зуби і ясна красивими та здоровими, щоб він і далі міг пережовувати їжу.

Відео дня

Зазначимо, що в дикій природі таке чищення зубів не проводиться, оскільки бегемоти — найбільш смертоносні великі наземні ссавці на планеті. Ще більш цікаво те, що в дикій природі бегемоти використовують для цих цілей вусанів.

Попередні дослідження вже показали, що бегемоти й риби-вусачі перебувають у мутуалістичних відносинах з бегемотами — простими словами, обидва отримують вигоду. Коли бегемот заходить у воду, зграя вусанів починає поїдати паразитів на його шкірі — і може навіть перекусити екскрементами, поки вони там перебувають. Далі бегемот відкриває пащу, дозволяючи вусаням заплисти й почати очищення його зубів від залишків їжі та іншого сміття. Ситуація безпрограшна: бегемот отримує чистку зубів, а вусачі — ласощі.

На жаль, у зоопарках бегемоти не завжди мають доступ до великого озера, повного вусанів, тому ці обов'язки беруть на себе люди з величезною зубною щіткою. За словами стоматолога-консультанта Лондонського зоопарку Пітера Кертеша, важливо розуміти, що чищення зубів не зупиняє карієс. Дієта може допомогти, проте в зоопарках бегемоти не дотримуються природного раціону, який часто багатий на рафіновані вуглеводи, а це призводить до карієсу. Простими словами, щоб зупинити карієс, необхідно змінити раціон тварин.

Якщо тварина в зоопарку харчується природно, то візит до стоматолога, найімовірніше, буде пов'язаний зі сколом або тріщиною, а не з карієсом. За словами Кертеша, в дикій природі травми дуже поширені, але карієс зустрічається вкрай рідко. Це досить рідкісне явище, тому що раціон бегемотів відносно природний, особливо в Європі. Вони не їдять рафіновані вуглеводи. Зазвичай у них самоочисна дієта. У Північній Америці все трохи інакше. Вони їдять багато обробленої їжі, але травми — найбільша проблема

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бідний ведмедик втратив ікло, але увійшов в історію стоматології: поставили найбільшу коронку у світі.

Раніше Фокус писав про те, що 2000-кілограмові бегемоти не вміють плавати, але навчилися літати.