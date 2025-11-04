Разгадана тайна гигантской магнитной аномалии возрастом 500 млн лет: объяснение наконец найдено

В новом исследовании ученым наконец удалось найти объяснение огромной магнитной аномалии, возникшей сотни миллионов лет тому. Результаты указывают на то, что сбой был вызван вовсе не странным поведением земных континентов.

Магнитные следы, скрытые внутри горных пород, могут многое рассказать о магнитном поле нашей планеты и о том, как континенты и тектонические плиты смещались в течение тысячелетий. Однако для некоторых периодов Земли геологическая летопись не имеет особого смысла, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании международная группа ученых под руководством Йельского университета провела анализ горных пород одного из таких периодов – эдиакарского, около 630-540 миллионов лет назад. В результате ученым удалось разгадать давнюю загадку: почему магнитные записи этого времени демонстрируют резкие и хаотичные колебания магнитного поля – будто континенты двигались по поверхности Земли с невероятной скоростью. Результаты указывают на то, что этот сбой на самом деле был вызван вовсе не странным поведением континентов, а магнитным полем нашей планеты.

Відео дня

В ходе исследования ученые провели послойный анализ вулканических пород из горного региона Анти-Атлас в Марокко. В результате им удалось заполучить обширный массив данных, которые оказались более точными с точки зрения положения магнитного поля Земли и дат этих изменений.

Далее команда провела моделирование, которое показало, что эти магнитные сдвиги происходили за тысячи лет, а вовсе не миллионы, как считалось ранее. По мнению команды, лучшим объяснением является хаотичное магнитное поле вокруг планеты, а вовсе не чрезмерно быстрое движение тектонических плит.

По словам соавтора исследования, геолога Дэвида Эванса из Йельского университета, им с коллегами удалось создать новую модель магнитного поля нашей планеты, которая выявила структуру в его изменчивости, а не просто отвергает ее как случайный хаотизм.

В ходе исследования также был разработан новый метод статистического анализа палеогнитных данных эдиакарского периода, который, как считается, станет ключом к созданию надежных карт расположения континентов и океанов того периода.

Новые данные также опровергли некоторые предыдущие теории об эдиакарском периоде, в том числе идею истинного смещения полюсов, при котором вся внешняя кора и мантия нашей планеты значительно смещаются, в то время как полюса остаются на месте.

Команда сравнила осадочные породы, образовавшиеся за более длительный период, чем вулканические образцы, и обнаружила усредненное положение магнитных полюсов, обнаружив, что оно на самом деле не претерпело значительных изменений в течение эдиакарского периода.

Сложив все факты вместе, ученые получили лучшую на сегодняшний день модель поведения магнитного поля Земли в течение эдиакарского периода. Ученые не уверены, но считают, что аномалии могли быть, по крайней мере отчасти, спровоцированы продолжающимся формированием земного ядра.

Напомним, ранее мы писали о том, какой была планета сотни тысяч лет назад: 1,8 млрд лет истории Земли в одной минуте.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, какой была планета четыре миллиарда лет назад.