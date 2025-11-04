Розгадано таємницю гігантської магнітної аномалії віком 500 млн років: пояснення нарешті знайдено

У новому дослідженні вченим нарешті вдалося знайти пояснення величезної магнітної аномалії, що виникла сотні мільйонів років тому. Результати вказують на те, що збій був викликаний зовсім не дивною поведінкою земних континентів.

Магнітні сліди, приховані всередині гірських порід, можуть багато чого розповісти про магнітне поле нашої планети й про те, як континенти та тектонічні плити зміщувалися протягом тисячоліть. Однак для деяких періодів Землі геологічний літопис не має особливого сенсу, пише Science Alert.

У новому дослідженні міжнародна група вчених під керівництвом Єльського університету провела аналіз гірських порід одного з таких періодів — едіакарського, близько 630-540 мільйонів років тому. У результаті вченим вдалося розгадати давню загадку: чому магнітні записи цього часу демонструють різкі та хаотичні коливання магнітного поля — ніби континенти рухалися поверхнею Землі з неймовірною швидкістю. Результати вказують на те, що цей збій насправді був викликаний зовсім не дивною поведінкою континентів, а магнітним полем нашої планети.

Під час дослідження вчені провели пошаровий аналіз вулканічних порід з гірського регіону Анти-Атлас у Марокко. У результаті їм вдалося роздобути великий масив даних, які виявилися більш точними з погляду положення магнітного поля Землі й дат цих змін.

Далі команда провела моделювання, яке показало, що ці магнітні зсуви відбувалися за тисячі років, а зовсім не мільйони, як вважалося раніше. На думку команди, найкращим поясненням є хаотичне магнітне поле навколо планети, а зовсім не надмірно швидкий рух тектонічних плит.

За словами співавтора дослідження, геолога Девіда Еванса з Єльського університету, їм із колегами вдалося створити нову модель магнітного поля нашої планети, яка виявила структуру в його мінливості, а не просто відкидає її як випадковий хаотизм.

Під час дослідження також було розроблено новий метод статистичного аналізу палеогнітних даних едіакарського періоду, який, як вважається, стане ключем до створення надійних карт розташування континентів і океанів того періоду.

Нові дані також спростували деякі попередні теорії про едіакарський період, зокрема ідею істинного зсуву полюсів, під час якого вся зовнішня кора і мантія нашої планети значно зміщуються, тоді як полюси залишаються на місці.

Команда порівняла осадові породи, що утворилися за триваліший період, ніж вулканічні зразки, і виявила усереднене положення магнітних полюсів, виявивши, що воно насправді не зазнало значних змін протягом едіакарського періоду.

Склавши всі факти докупи, вчені отримали найкращу на сьогодні модель поведінки магнітного поля Землі протягом едіакарського періоду. Вчені не впевнені, але вважають, що аномалії могли бути, принаймні частково, спровоковані формуванням земного ядра.

