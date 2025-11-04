Морда в мыле: ученые рассказали, почему потеющие лошади покрываются "мыльной пеной"

Потоотделение встречается у многих млекопитающих, но лишь у некоторых, таких как лошади, люди и ряд других приматов и полорогих, оно также служит механизмом охлаждения. Теперь ученые рассказали, как на самом деле потеют лошади и почему их кожа покрывается белой пеной.

Наша планета является домом для невероятного количества некоторых видов и мы все еще раскрываем некоторые секреты животных. Например, недавно ученые рассказали, как на самом деле потеют лошади и почему тела этих животных порой покрываются белой пеной, пишет IFLScience.

Если посмотреть видео с потеющими лошадьми, можно заметить, что на их коже образуется странная белая пена. Так что же происходит? По словам ученого Вайбарра Креган-Рида, потоотделение встречается у многих млекопитающих, но лишь у некоторых, таких как лошади, люди, ряд приматов и полорогих, оно также выполняет функцию охлаждения.

Несмотря на то, что большинство четвероногих потеют, они делают это для поддержания здоровья кожи и создания запаха, а также выработки ушной серы. Для терморегуляции большинство животных, как правило, используют движение воздуха внутри тела (учащенное дыхание) для охлаждения, когда телам приходится активно работать, чтобы отдать тепло.

По словам Креган-Рида, это означает, что в жаркий день мы могли бы преследовать четвероногое животное, а когда оно останавливалось, чтобы сбросить тепло, люди могли продолжать преследование, что позволяло сократить дистанцию. В конце концов, дистанция между хищником и добычей сокращалась, поскольку их технологии выходили из строя, а человеческие продолжали функционировать. Простыми словами, пот свидетельствовал о том, что люди было гораздо лучшими охотниками, чем казались.

Предыдущие исследования показали, что лошади, зебры и ослы потеют, чтобы охладиться. Это происходит благодаря испарительному охлаждению, при котором тепловая энергия нашего тела используется для нагрева жидкости и ее испарения, охлаждая кожу.

Тела лошадей покрыты волосами, что затрудняет охлаждение, несмотря на обильное количество пота, которое они выделяют. Поскольку волосатая шкура препятствует поту достигать поверхности волос, где он может испаряться и охлаждать лошадь.

По словам ученых, чтобы решить эту проблему, лошади выработали поверхностно-активный белок, похожий на детергент, который они выделяют в необычайно высокой концентрации с потом. Для сравнения, человеческий пот, напротив, богат солью, но беден белком.

Этот белок, латерин, как считается, смачивает шерсть лошадей, способствуя испарению воды. Побочным эффектом этого является образование мыльной пены, которое часто можно заметить на шкурах потеющих лошадей, особенно в местах трения.

По словам директора по питанию в Центре исследований лошадей Кентукки Питера Хантингтона, нам известно, что поверхностно-активные вещества играют важную роль в охлаждении лошадей, однако ее многое в этом процессе предстоит узнать.

Факторы, влияющие на выработку латерина у лошадей, все еще неизвестны. Впрочем, у ученых есть несколько идей, объясняющих, как это работает. Распространенные мнения включают в себя недостаточную физическую подготовку и избыток белка в рационе, но точного ответа все же не существует.

Отметим, что лошади, люди и один вид обезьян — единственные млекопитающие, которые, как известно, обильно потеют для отвода тепла, хотя состав их пота значительно различается: у людей пот с низким содержанием электролитов и высоким содержанием белка, в то время как у лошадей пот с низким содержанием белка и высоким содержанием электролитов.

