Морда в милі: вчені розповіли, чому коні, які пітніють, покриваються "мильною піною"

Потовиділення трапляється в багатьох ссавців, але лише в деяких, як-от коні, люди та низка інших приматів і полорогих, воно також слугує механізмом охолодження. Тепер учені розповіли, як насправді потіють коні й чому їхня шкіра покривається білою піною.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості деяких видів і ми все ще розкриваємо деякі секрети тварин. Наприклад, нещодавно вчені розповіли, як насправді потіють коні та чому тіла цих тварин часом покриваються білою піною, пише IFLScience.

Якщо подивитися відео з кіньми, які пітніють, можна помітити, що на їхній шкірі утворюється дивна біла піна. Так що ж відбувається? За словами вченого Вайбарра Креган-Ріда, потовиділення трапляється в багатьох ссавців, але лише в деяких, таких як коні, люди, низка приматів і полорогих, воно також виконує функцію охолодження.

Попри те, що більшість чотирилапих потіють, вони роблять це для підтримки здоров'я шкіри та створення запаху, а також вироблення вушної сірки. Для терморегуляції більшість тварин, як правило, використовують рух повітря всередині тіла (прискорене дихання) для охолодження, коли тілам доводиться активно працювати, щоб віддати тепло.

За словами Креган-Ріда, це означає, що в спекотний день ми могли б переслідувати чотириногу тварину, а коли вона зупинялася, щоб скинути тепло, люди могли продовжувати переслідування, що давало змогу скоротити дистанцію. Зрештою, дистанція між хижаком і здобиччю скорочувалася, оскільки їхні технології виходили з ладу, а людські продовжували функціонувати. Простими словами, піт свідчив про те, що люди були набагато кращими мисливцями, ніж здавалися.

Попередні дослідження показали, що коні, зебри та віслюки потіють, щоб охолодитися. Це відбувається завдяки випарному охолодженню, за якого теплова енергія нашого тіла використовується для нагріву рідини та її випаровування, охолоджуючи шкіру.

Тіла коней вкриті волоссям, що ускладнює охолодження, попри велику кількість поту, який вони виділяють. Оскільки волохата шкура перешкоджає поту досягати поверхні волосся, де він може випаровуватися і охолоджувати коня.

За словами вчених, щоб розв'язати цю проблему, коні виробили поверхнево-активний білок, схожий на детергент, який вони виділяють у надзвичайно високій концентрації з потом. Для порівняння, людський піт, навпаки, багатий сіллю, але бідний на білок.

Цей білок, латерин, як вважається, змочує шерсть коней, сприяючи випаровуванню води. Побічним ефектом цього є утворення мильної піни, яке часто можна помітити на шкурах коней, що пітніють, особливо в місцях тертя.

За словами директора з харчування в Центрі досліджень коней Кентуккі Пітера Гантінгтона, нам відомо, що поверхнево-активні речовини відіграють важливу роль в охолодженні коней, проте багато чого про цей процес ще належить дізнатися.

Фактори, що впливають на вироблення латерину в коней, все ще невідомі. Утім, у вчених є кілька ідей, що пояснюють, як це працює. Поширені думки охоплюють недостатню фізичну підготовку і надлишок білка в раціоні, але точної відповіді все ж не існує.

Зазначимо, що коні, люди та один вид мавп — єдині ссавці, які, як відомо, рясно потіють для відведення тепла, хоча склад їхнього поту значно різниться: у людей піт із низьким вмістом електролітів і високим вмістом білка, тоді як у коней піт із низьким вмістом білка і високим вмістом електролітів.

