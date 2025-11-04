Огромные акулы выбрасываются на берег Шотландии: уже третьего гиганта обнаружили на берегу (фото)

Исследователи озадачены выбросом огромных акул на побережье недалеко от Инвернесса. За несколько недель на пляже обнаружили тело уже третьего морского хищника.

Огромная акула длиной в 4,38 метра выбросилась на берег недалеко от Инвернесса на пляже в Портгордоне, Шотландия. Причина гибели морского хищника все еще не установлена, но ученые озадачены тем, как развиваются события – за несколько недель это уже третья акула, выбросившаяся на берег, пишет Daily Mail.

По словам морского биолога и соучредителя организации Shark & Skate Scotland, доктора Лорена Смита, молодая особь огромной акулы была найдена мертвой на пляже. Причина смерти морского хищника все еще не установлена, однако загрязнение пластиком называют одним из возможных факторов.

Эксперты отмечают, что на данном этапе невозможно определить причину смерти гигантской акулы, однако взятие большего количества образцов органов и тканей может дать более полную и точную информацию.

Особенно тревожным выглядит то, что это уже третья мертвая акула, найденная на побережье в одном и том же районе северо-восточной Шотландии всего за несколько недель. В октябре на пляже Сент-Ниниан на Шетландских островах была обнаружена голубая акула длиной 2,74 метра. Всего несколько дней спустя на скалы в Уике выбросило тело редкой сельдевой акулы длиной 1,82 метра.

Известно, что гигантские акулы, как правило, собираются у берегов Шотландии с мая по октябрь, чтобы питаться планктоном. По словам доктора Смита, несмотря на свои огромные размеры, гигантская акула, найденная в Портгордоне – молодая особь. В своих самых больших размерах гигантские акулы могут вырастать вдвое крупнее этой особи.

Эксперты отмечают, что из-за размера и местонахождения гигантской акулы ее тело оставили разлагаться на пляже. Однако ее также могут переместить вдоль побережья с приближающимся весенним приливом.

Эта гигантская акула — всего лишь детеныш, и она могла вырасти вдвое больше Фото: Shark & Skate Scotland

По словам доктора смита, странность этого случая заключается в том, что акула, вероятно, была здоровой на момент своей смерти. Несмотря на поверхностные рубцы на коже, акула в целом выглядела хорошо. Также обнаружены признаки того, что она сравнительно недавно питалась, а все внутренние органы выглядели нормально.

Ранее, когда ученые находили мертвых гигантских акул, последующее вскрытие показывало, что они либо погибали от болезней, либо запутывались в рыболовных снастях. Однако на этот раз ученые не считают, что рыболовные снасти могут быть причиной смерти морского хищника – на гигантской акуле не было никаких отметин, указывающих на запутывание или физические повреждения, например, столкновение с судном.

Из-за большого расстояния между местами гибели, причина смерти также вряд ли связана с гибелью синей акулы и сельдевой акулы в октябре – все они принадлежат к разным видам и встречаются довольно далеко друг от друга.

С другой стороны эксперты отмечают, что шотландские акулы подвергаются растущему давлению со стороны ряда различных источников. В прошлом году ученые сообщили о "тревожном" сокращении числа наблюдений гигантских акул в Шотландии – количество зарегистрированных случаев ало до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Аналогичным образом, исследователи из Эксетерского университета сообщили, что количество наблюдений гигантских акул "заметно сократилось" с момента их пика в 2004 году.

Исследователи также считают, что одной из причин гибели акул может быть накопление пластика в океане, способное оказывать вредное воздействие на крупные, медленно размножающиеся виды, такие как гигантские акулы.

