Величезні акули викидаються на берег Шотландії: вже третього гіганта виявили на березі (фото)

Дослідники спантеличені викидом величезних акул на узбережжі недалеко від Інвернесса. За кілька тижнів на пляжі виявили тіло вже третього морського хижака.

Величезна акула завдовжки 4,38 метра викинулася на берег недалеко від Інвернесса на пляжі в Портгордоні, Шотландія. Причину загибелі морського хижака все ще не встановлено, але вчені спантеличені тим, як розвиваються події — за кілька тижнів це вже третя акула, що викинулася на берег, пише Daily Mail.

За словами морського біолога і співзасновника організації Shark & Skate Scotland, доктора Лорена Сміта, молода особина величезної акули була знайдена мертвою на пляжі. Причину смерті морського хижака все ще не встановлено, проте забруднення пластиком називають одним із можливих чинників.

Експерти зазначають, що на даному етапі неможливо визначити причину смерті гігантської акули, проте взяття більшої кількості зразків органів і тканин може дати повнішу і точну інформацію.

Особливо тривожним виглядає те, що це вже третя мертва акула, знайдена на узбережжі в одному і тому ж районі північно-східної Шотландії всього за кілька тижнів. У жовтні на пляжі Сент-Нініан на Шетландських островах було виявлено блакитну акулу завдовжки 2,74 метра. Лише кілька днів по тому на скелі у Віке викинуло тіло рідкісної оселедцевої акули завдовжки 1,82 метра.

Відомо, що гігантські акули, як правило, збираються біля берегів Шотландії з травня по жовтень, щоб харчуватися планктоном. За словами доктора Сміта, попри свої величезні розміри, гігантська акула, знайдена в Портгордоні — молода особина. У своїх найбільших розмірах гігантські акули можуть виростати вдвічі більшими за цю особину.

Експерти зазначають, що через розмір і місце, де була знайдена гігантська акула її тіло залишили розкладатися на пляжі. Однак її також можуть перемістити вздовж узбережжя з весняним припливом, що наближається.

Ця гігантська акула — всього лише дитинча, і вона могла вирости вдвічі більшою Фото: Shark & Skate Scotland

За словами доктора Сміта, дивина цього випадку полягає в тому, що акула, ймовірно, була здоровою на момент своєї смерті. Попри поверхневі рубці на шкірі, акула загалом мала добрий вигляд. Також виявлено ознаки того, що вона порівняно недавно харчувалася, а всі внутрішні органи виглядали нормально.

Раніше, коли вчені знаходили мертвих гігантських акул, подальший розтин показував, що вони або гинули від хвороб, або заплутувалися в рибальських снастях. Однак цього разу вчені не вважають, що рибальські снасті можуть бути причиною смерті морського хижака — на гігантській акулі не було жодних відмітин, які б вказували на заплутування або фізичні ушкодження, наприклад, зіткнення із судном.

Через велику відстань між місцями загибелі, причина смерті також навряд чи пов'язана із загибеллю синьої акули та оселедцевої акули в жовтні — всі вони належать до різних видів і зустрічаються досить далеко одна від одної.

З іншого боку експерти зазначають, що шотландські акули зазнають зростаючого тиску з боку низки різних джерел. Минулого року вчені повідомили про "тривожне" скорочення кількості спостережень гігантських акул у Шотландії — кількість зареєстрованих випадків впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень. Аналогічним чином, дослідники з Ексетерського університету повідомили, що кількість спостережень гігантських акул "помітно скоротилася" з моменту їхнього піка у 2004 році.

Дослідники також вважають, що однією з причин загибелі акул може бути накопичення пластику в океані, що здатне чинити шкідливий вплив на великі види, що повільно розмножуються, такі як гігантські акули.

