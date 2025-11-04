1800 років тому люди полювали на величезних акул і тунців: які методи вони використовували

Дослідники виявили, що стародавні мікронезійці полювали на величезних акул і глибоководного тунця 1800 років тому. Вченим вдалося з'ясувати, на які види найчастіше полювали стародавні люди.

Неолітичні мешканці південної частини Тихого океану харчувалися великими й швидкими морськими хижаками, такими як деякі види акул і тунців. Вчені досліджували стоянку віком 1800 років у Мікронезії і виявили тут залишки стародавніх страв — у результаті їм вдалося розкрити дивовижні стратегії рибальства, які застосовували доісторичні мисливці-збирачі, пише IFLScience.

Нова робота вчених присвячена піднятому кораловому острову Фіас, де розкопки виявили докази того, що стародавні люди вживали в їжу пелагічну рибу, акул, тунця, боніто і скумбрію. На жаль, ідентифікувати риб за морфологією вкрай складно, оскільки в акул просто немає кісток, але є хрящі, які не скам'янівають.

У новому дослідженні вчені використовували метод, відомий як зооархеологія мас-спектрометрії (ZooMS), щоб вирішити це завдання. Аналіз кісток, виявлених на місці стоянки, дав змогу точно визначити види здобичі, на які полювали стародавні мікронезійці.

З 77 скумбрій, включених у дослідження, 75 виявилися смугастими тунцями, а решта особин були ідентифіковані як жовтоперий тунці та ваху. Водночас з 54 акул 20 були ідентифіковані як шовкові акули, а 11 — як галапагоські акули. Ще 17 було попередньо віднесено до білоперих акул, хоча дослідники кажуть, що не можуть бути впевненими в цій класифікації.

Крім того, вчені виявили дві білоперих акули, а екземпляри, що залишилися, в кінцевому підсумку виявилося неможливо ідентифікувати. І все ж, широке розмаїття ідентифікованих видів, споживаних доісторичним рибальським товариством, вказує на складність стратегій, які вони використовували, спрямованих на хижаків вищого і середнього порядку, а також на зграйну рибу, причому не тільки в прибережних, а й глибоководних екосистемах.

Наприклад, жовтоперий тунець, як відомо, зазвичай зустрічається в глибоководних водах, тоді як галапагоські акули, як правило, мешкають у кам'янистих рифових умовах. Смугастий тунець, зі свого боку, зазвичай плаває біля поверхні великими зграями, тоді як шовкові акули, як правило, слідують за цими мігруючими зграями тунця.

Автори дослідження зазначають, що точний опис того, як неолітичні мешканці Фаїса ловили свою здобич все ще залишається невідомим. Однак вчені вважають, що сучасні корінні мікронезійці все ще ловлять рибу, використовуючи товсту кокосову нитку, щоб обплутувати акул на поверхні води. З іншого боку, для лову тунця використовують приманки та гачки.

На жаль, під час дослідження стоянки вчені не виявили жодного подібного рибальського приладдя на місці археологічних розкопок. У результаті вчені все ще не можуть встановити, які саме стратегії використовували стародавні люди під час рибного лову.

