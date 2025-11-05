Ураганы с женскими именами: как и кто дает штормам названия

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в этом году было зарегистрировано 13 именных ураганов, начиная с тропического шторма "Андреа" в июне и урагана "Мелисса", который сейчас движется к Вьетнаму.

Хотя количество ураганов за сезон может быть непредсказуемым, их названия предсказуемы. За несколько лет до формирования урагана Всемирная метеорологическая организация (ВМО) придумывает для него имена, пишет ABC News.

Охотники за ураганами в "оке" урагана "Мелисса"

Согласно шкале ураганов Саффира-Симпсона, шторм официально считается ураганом, когда его максимальная устойчивая скорость ветра достигает 120 км/ч. Тропический шторм официально формируется, когда скорость ветра у поверхности составляет не менее 60 км/ч. Шторм получает название, когда он усиливается и переходит в ураган.

ВМО ведет шесть списков имен для атлантических и тихоокеанских штормов, которые меняются каждые шесть лет. Например, для сезона ураганов 2025 года повторно используется список имен 2019 года, который снова используют в 2031 году.

Если ураган достаточно мощный - он получает имя Фото: NASA

Шесть списков сбалансированы по половому признаку, но не содержат названий, состоящих из букв Q, U, X, Y и Z, поскольку, по данным ВМО, "сложно найти шесть подходящих имен". Если за сезон ураганам присваивается более 21 имени, ВМО использует список дополнительных имен.

Эмили Пауэлл, помощник климатолога Флоридского климатического центра, говорит, что имена в шести чередующихся списках выбираются на основе популярных человеческих имен.

"Насколько мне известно, выбор названий для штормов всегда был в некоторой степени произвольным, но, как правило, названия выбираются на основе их распространенности в регионе, чтобы они были узнаваемыми и легко запоминающимися для жителей этого региона", — говорит Эмили.

История присвоения имен ураганам

По данным ВМО, изначально имена ураганам присваивались случайным образом.

Ураган "Умберто"

"Исторически штормам присваивали имена уже давно, но бессистемно и постфактум. Например, атлантический шторм, сорвавший мачту с судна "Антье", стал известен как ураган Антье. По мере развития прогнозирования погоды как науки штормы стали идентифицировать по их широте и долготе", — рассказали в ВМО.

Однако в 1953 году Национальный центр по исследованию ураганов, входящий в состав NOAA, начал официально давать ураганам человеческие имена, и спустя 26 лет эту задачу взяла на себя ВМО.

По словам Пауэлл, "Бюро погоды начало давать названия штормам в конце 1940-х годов, затем в 1960-х годах эту практику перенял Национальный центр по изучению ураганов, а в 1979 году к ним присоединилась ВМО".

По данным NOAA, решение присваивать штормам человеческие имена было необходимо для того, чтобы лучше их различат.

"Эти преимущества особенно важны при обмене подробной информацией о штормах между сотнями разбросанных по всему миру станций, береговых баз и кораблей в море. Использование легко запоминающихся названий значительно снижает путаницу при одновременном возникновении двух или более тропических штормов", — объясняет Пауэлл.

Названия ураганов объявляются ВМО каждый год перед началом сезона ураганов; в настоящее время на своем веб-сайте организация публикует список названий, выбранных для штормов до 2030 года.

Какие имена для ураганов больше не используются

По данным NOAA, названия ураганов обычно изымаются и удаляются из подготовленных списков, когда "шторм был настолько смертоносен или наносит настолько большой ущерб, что будущее использование его названия для другого шторма было бы нецелесообразным".

Например, имя "Ида" было единственным, выведенным из обращения в 2021 году после того, как ураган 4-й категории унес жизни более 100 человек. В 2027 году его заменит имя "Имани". По данным ВМО, "Хелен", который бушевал в США в конце сентября 2024 года, также выведено их обращения. В 2030 году его заменит имя "Холли".

Имя "Хелен" для ураганов больше не будут использовать

Перед отменой названия урагана проводится голосование.

"На ежегодном заседании комитета ВМО любой член может выдвинуть имя для выведения из обращения, и проводится голосование, чтобы решить, выводить ли имя из обращения или нет, и какое имя его заменит", - рассказала Эмили.

По словам главного метеоролога ABC Джинджера Зи, наибольшей вероятностью к удалению будут имена, начинающиеся с букв из середины алфавита.

"Обычно более интенсивные штормы, выходящие на сушу, случаются в середине сезона — пик приходится на 10 сентября, — поэтому вы заметите больше изменений в названиях, начинающихся, например, на букву "И", — сказала Зи.

После "Мелиссы" в сезоне ураганов 2025 года останутся следующие имена: Нестор, Ольга, Пабло, Ребекка, Себастьен, Таня, Ван и Венди.

