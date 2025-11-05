Урагани з жіночими іменами: як і хто дає штормам назви

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), цьогоріч було зареєстровано 13 іменних ураганів, починаючи з тропічного шторму "Андреа" в червні та урагану "Мелісса", який зараз рухається до В'єтнаму.

Хоча кількість ураганів за сезон може бути непередбачуваною, їхні назви передбачувані. За кілька років до формування урагану Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) придумує для нього імена, пише ABC News.

Мисливці за ураганами в "оке" урагану "Мелісса"

Згідно зі шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона, шторм офіційно вважається ураганом, коли його максимальна стійка швидкість вітру досягає 120 км/год. Тропічний шторм офіційно формується, коли швидкість вітру біля поверхні становить не менше 60 км/год. Шторм отримує назву, коли він посилюється і переходить в ураган.

ВМО веде шість списків імен для атлантичних і тихоокеанських штормів, які змінюються кожні шість років. Наприклад, для сезону ураганів 2025 року повторно використовують список імен 2019 року, який знову використовують у 2031 році.

Відео дня

Якщо ураган досить потужний — він отримує ім'я Фото: solar-system

Шість списків збалансовані за статевою ознакою, але не містять назв, що складаються з букв Q, U, X, Y і Z, оскільки, за даними ВМО, "складно знайти шість відповідних імен". Якщо за сезон ураганам присвоюється понад 21 ім'я, ВМО використовує список додаткових імен.

Емілі Пауелл, помічник кліматолога Флоридського кліматичного центру, каже, що імена в шести списках, що чергуються, вибирають на основі популярних людських імен.

"Наскільки мені відомо, вибір назв для штормів завжди був певною мірою довільним, але зазвичай назви вибирають на основі їхньої поширеності в регіоні, щоб вони були впізнаваними й легко запам'ятовуваними для мешканців цього регіону", — каже Емілі.

Історія присвоєння імен ураганам

За даними ВМО, спочатку імена ураганам присвоювали випадковим чином.

Ураган "Умберто"

"Історично штормам присвоювали імена вже давно, але безсистемно і постфактум. Наприклад, атлантичний шторм, що зірвав щоглу з судна "Антьє", став відомий як ураган Антьє. У міру розвитку прогнозування погоди як науки шторми стали ідентифікувати за їхньою широтою і довготою", — розповіли у ВМО.

Однак 1953 року Національний центр з дослідження ураганів, що входить до складу NOAA, почав офіційно давати ураганам людські імена, і через 26 років це завдання взяла на себе ВМО.

За словами Пауелл, "Бюро погоди почало давати назви штормам наприкінці 1940-х років, потім у 1960-х роках цю практику перейняв Національний центр із вивчення ураганів, а 1979 року до них приєдналася ВМО".

За даними NOAA, рішення присвоювати штормам людські імена було необхідним для того, щоб краще їх розрізняти.

"Ці переваги особливо важливі під час обміну детальною інформацією про шторми між сотнями розкиданих по всьому світу станцій, берегових баз і кораблів у морі. Використання назв, що легко запам'ятовуються, значно знижує плутанину під час одночасного виникнення двох або більше тропічних штормів", — пояснює Пауелл.

Назви ураганів оголошує ВМО щороку перед початком сезону ураганів; наразі на своєму вебсайті організація публікує список назв, обраних для штормів до 2030 року.

Які імена для ураганів більше не використовуються

За даними NOAA, назви ураганів зазвичай вилучають і видаляють із підготовлених списків, коли "шторм був настільки смертоносний або завдає настільки великих збитків, що майбутнє використання його назви для іншого шторму було б недоцільним".

Наприклад, ім'я "Іда" було єдиним, виведеним з обігу 2021 року після того, як ураган 4-ї категорії забрав життя понад 100 осіб. У 2027 році його замінить ім'я "Імані". За даними ВМО, "Хелен", який вирував у США наприкінці вересня 2024 року, також виведено з обігу. У 2030 році його замінить ім'я "Голлі".

Ім'я "Хелен" для ураганів більше не використовуватимуть

Перед скасуванням назви урагану проводиться голосування.

"На щорічному засіданні комітету ВМО будь-який член може висунути ім'я для виведення з обігу, і проводять голосування, щоб вирішити, виводити ім'я з обігу чи ні, і яке ім'я його замінить", — розповіла Емілі.

За словами головного метеоролога ABC Джинджера Зі, з найбільшою ймовірністю до видалення будуть імена, що починаються з літер із середини алфавіту.

"Зазвичай інтенсивніші шторми, що виходять на сушу, трапляються в середині сезону — пік припадає на 10 вересня, — тому ви помітите більше змін у назвах, що починаються, наприклад, на літеру "І", — сказала Зі.

Після "Мелісси" в сезоні ураганів 2025 року залишаться такі імена: Нестор, Ольга, Пабло, Ребекка, Себастьєн, Таня, Ван і Венді.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про ураган "Мелісса", який спустошує Карибський регіон.

Також ми розповідали про найбільш руйнівні урагани за всю історію людства. Наприклад, ураган Сан-Каліксто, обрушившись на острови в Карибському морі, змінив історію США.