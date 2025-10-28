"Мелісса" йде: до Ямайки наближається найпотужніший шторм цього року (відео)

"Мелісса" — один із найсильніших ураганів в Атлантиці за всю історію спостережень. Тільки дев'ять ураганів в Атлантиці були сильнішими за "Мелісу". Очікується, що ураган вдарить по Ямайці та Кубі.

Швидкість урагану "Мелісса" вже сягає 280 км/год. Вона вже спровокувала на Ямайці сильні зливи та шторми, але найжахливіші катаклізми ще попереду, повідомляє CNN.

Ураган "Мелісса" сформувався над Карибським морем

Поки що ураган "Мелісса" не досягнув сили урагану "Аллен" 1980 року, який досі утримує звання найсильнішого шторму в басейні: тоді швидкість вітру сягала 290 км/год. Також вона поступається "Вільмі" 2005 року, "Мітчу" 1998 року і "Гілберту" 1988 року. Гілберт був останнім великим ураганом, що обрушився безпосередньо на Ямайку.

Національний центр з ураганів попередив, що до 100 см опадів, 4 метри штормового наганяння і стійкий вітер швидкістю 260 км/год завдадуть "великої шкоди інфраструктурі", яка відріже населені пункти від цивілізації. "Мелісса" вже забрала життя трьох людей на Гаїті та Ямайці, а також однієї людини в Домініканській Республіці.

Відео дня

Руйнівні, небезпечні для життя повені та припливи супроводжуватимуть "Мелісу", особливо на Ямайці. Навіть якщо вітри урагану ослабнуть, вода не спаде.

Мисливці на ураганами залетіли в "око" урагану Мелісса

Очікується, що "Мелісса" обрушить на північ Карибського басейну потоки опадів. Найбільше опадів припаде на Ямайку: очікується від 50 до 75 см, а в окремих місцях у горах на сході сумарна кількість опадів перевищить 100 см. Такі дощі загрожують небезпечними для життя раптовими повенями і зсувами.

На півдні Гаїті очікується випадання до 30 см опадів, а в деяких районах східної Куби може випасти до 65 см опадів.

Якщо судити тільки за швидкістю вітру, то "Мелісса" міцно входить до двадцятки найсильніших ураганів Атлантики, якщо оцінити шторм за тиском повітря на поверхні, то він має ще більш вражаючий вигляд: за словами Філіпа Клоцбаха, дослідника ураганів з Університету штату Колорадо, "Мелісса" посіла 6-те місце серед 10 найінтенсивніших штормів із 1979 року (коли почали вестися такі надійні дані).

Загалом, що нижчий тиск, то сильніший шторм, включно зі швидкістю вітру. Ураган "Мелісса", тиск у центрі якого наразі становить 901 мілібар, сильніший за "Катріну", яка зруйнувала Новий Орлеан.

Ураган "Мелісса" налетить на Кубу і Ямайку

Сезон ураганів добігає кінця на більшій частині Атлантики, але в Карибському басейні такі шторми, як "Мелісса", зазвичай утворюються наприкінці жовтня або листопаді.

У той час як інша частина Атлантики остигає, Карибське море залишається теплим. Його води зберігають тепло до осені, забезпечуючи ураганам енергію, необхідну для формування та посилення.

Хоча ураган "Мелісса" не обрушиться на США безпосередньо, він все одно викличе шторм уздовж східного узбережжя вже 29 жовтня.

Нагадаємо, у Китаї та на Тайвані вже вирував тайфун "Рагаса". Тайфун спровокував розлив озера і потужну повінь.

Також ми розповідали про найбільш руйнівні урагани за всю історію людства. Примітно, що ураган Сан-Каліксто, обрушившись на острови в Карибському морі, змінив історію США.