Найпотужніший тайфун 2025 року: "Рагаса" ринув на Китай, убивши 15 осіб на Тайвані (відео)

У Гонконзі затоплено дороги, пляжі та готелі, сотні рейсів у Південному Китаї скасовано і відкрито притулки. А тайфун "Рагаса" просувається до китайської провінції Гуандун.

Тайфун "Рагаса", також відомий як "Нандо", найпотужніший у світі тропічний циклон цього року з усією силою зійшов на південь Китаю 24 вересня. Перед цим він пронісся над Тайванем, де загинули 15 людей і ще 17 зникли безвісти після розливу озера, і над Філіппінами, де загинули три людини, пише Reuters.

Тайфун "Рагаса" став найпотужнішим ураганом 2025 року

У повіті Хуалянь на сході Тайваню 17 людей зникли безвісти після того, як водосховище вийшло з берегів і наринуло стіну води на місто, повідомила пожежна служба. І синоптики зазначили, що "Рагаса" зачепив Тайвань тільки краєм.

Повінь на Тайвані

У той час як Тайвань був затоплений проливними дощами, Гонконг зіткнувся з величезними хвилями, ринулися на східне і південне узбережжя цього азіатського фінансового центру. Вода хлинула тротуарами і затопила деякі дороги та житлові будинки.

На Тайвані для ліквідації наслідків тайфуну "Рагаса" залучили армію Фото: Соцсети

У соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких видно, як морська вода хльостає крізь скляні двері готелю "Фуллертон" на півдні острова.

Тайфун "Рагаса" спричинив проливні дощі та повені

Морське управління Китаю вперше цього року випустило найвище попередження про небезпеку шторму — червону хвилю, прогнозуючи штормові нагани заввишки до 2,8 метра в деяких частинах провінції Гуандун, оскільки "Рагаса" рухається до густонаселеної дельти Перлової річки.

А астронавт Джонні Кім зробив знімки тайфуну "Рагаса" через ілюмінатор МКС.

Супертайфун "Рагаса" сфотографували з космосу Фото: solar-system

На знімках чітко видно "око урагану" і масштаби тайфуну, який називають найпотужнішим ураганом 2025 року.

Супертайфун "Рагаса" — що відомо

Тропічний циклон "Рагаса" сформувався минулого тижня над західною частиною Тихого океану. Завдяки теплим течіям і сприятливим атмосферним умовам тропічний циклон швидко посилився, перетворившись у понеділок на супертайфун 5-ї категорії зі швидкістю вітру понад 260 км/год.

Супертайфун "Рагаса" натрапив на Китай, Філіппіни і Тайвань Фото: Соцсети

Відтоді він ослаб до тайфуну 3-ї категорії, який, як і раніше, здатний валити дерева і лінії електропередач, розбивати вікна і пошкоджувати будівлі.

"Влада зробила висновки з подій у Хато і Мангхуті, які в 2017 і 2018 роках завдали збитків на мільярди доларів", — сказав Чім Лі, старший фахівець з енергетики та зміни клімату в Economist Intelligence Unit.

За його словами, зараз дельта Перлової річки — один із найбільш підготовлених до тайфунів регіонів, тому в Китаї не очікують серйозних потрясінь.

Тайфун "Рагаса" лише краєм зачепив Тайвань

"Однією зі змін цього року стало те, що фондовий ринок Гонконгу залишався відкритим під час тайфунів — це ознака того, наскільки стійкою стала інфраструктура", — сказав він.

Як повідомили китайські державні ЗМІ, у вівторок міністерство з надзвичайних ситуацій направило в Гуандун десятки тисяч наметів, розкладачок, аварійне освітлення та інші рятувальні засоби. Понад 770 000 осіб було евакуйовано.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, деякі магазини і ресторани провінції припаркували великі орендовані вантажівки перед своїми вітринами, щоб захистити їх від шторму.

У Китаї машини та скульптури зафіксували канатами Фото: Соцсети

А деякі прив'язали свої машини канатами. Ґрунтовно закріпили і знамениту літаючу свинку біля штаб-квартири Xiaomi в Шеньчжені.

Морське управління Китаю попередило про високий ризик повені в Шеньчжені, особливо в низинних районах, водночас попередження про штормовий нагон, як очікують, залишиться чинним до четверга.

Днем раніше жінку та її п'ятирічного сина віднесло в океан, після того як вони спостерігали за тайфуном із набережної Гонконгу. Зараз вони перебувають у реанімації.

У Гонконзі повідомили, що внаслідок тайфуну постраждали щонайменше 50 осіб, тоді як уряд відкрив 50 тимчасових притулків, до яких переселилася 791 особа.

У гральному центрі Макао, розташованому поруч із Гонконгом, казино були змушені закрити свої ігрові зони. Відвідувачі не могли залишати свої номери, а двері казино-курорту заклали мішками з піском.

