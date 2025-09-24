Насувається найпотужніший шторм цього року зі швидкістю вітру 285 км/год: яка країна під загрозою

Китай готується до наближення супертайфуну "Рагаса", найпотужнішого шторму, очікуваного цьогоріч — прогнозується, що швидкість вітру сягне 285 кілометрів за годину. Тепер мільйони людей по всій країні евакуйовані або змушені залишатися вдома, оскільки шторм уже наближається до узбережжя.

Related video

Південні мегаполіси Китаю ввели режим екстреної ізоляції у зв'язку із загрозою "супертайфуну" дивовижних масштабів. Дослідники прогнозують, що він обрушиться на узбережжя вже 24 вересня, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найпотужніший тропічний циклон цього року

Очікується, що супертайфун Рагаса стане найпотужнішим тропічним циклоном у світі цього року. Він уже обрушився на Тайвань і північні Філіппіни, спричинивши зливи та руйнівний вітер зі швидкістю до 285 кілометрів на годину — це еквівалентно сильному урагану категорії 5. Згідно зі статистикою, щонайменше загинуло вже 5 людей, десятки зникли безвісти.

Місцева влада вже евакуювала мільйони жителів Гонконгу, Макао і Шеньчженя, деяким також настійно рекомендували залишатися вдома, оскільки шторм рухається південним узбережжям Китаю. Прогнозується, що потужний тайфун обрушиться на провінцію Гуандун у середу.

Дослідники прогнозують, що Рагаса становить серйозну загрозу для Гонконгу, яка може сягнути рівня Хато у 2017 році та Мангхута у 2018 році. Зазначимо, що вважається супертайфуном, якщо його швидкість вітру досягає або перевищує 185 км/год.

Тайфуни й урагани — тропічні шторми, що зароджуються з тонкого шару морської води, яка випаровується під дією вітру. Волога піднімається, утворюючи грозові хмари. Що тепліший океан, то більше енергії отримує система, що прискорює процес формування і дає змогу швидко формувати потужні шторми. Саме тому сезон штормів триває з червня по листопад, а найпотужніші шторми, як правило, відбуваються в період з серпня по вересень, коли температура океану досягає піка.

Найбільший тайфун, який Земля здатна створити

Екстремальна інтенсивність Рагаси призвела до деяких тверджень про те, що цей шторм близький до верхньої межі того, що може створити Земля. У цьому є частка правди: сучасні розрахунки максимальної потенційної інтенсивності штормів досягають піка приблизно в 322 км/год.

За словами вчених, цю оцінку проводять за доволі простою формулою, яка врівноважує кінетичну енергію шторму, що втрачається завдяки тертю об поверхню, з енергією, яку він витягує з теплої морської води.

Однак зміна клімату схоже піднімає цю планку. Науковці виявляють, що вона вже значно підвищила ймовірність надзвичайно активних сезонів ураганів порівняно з 1980-ми роками. З березня 2023 року середня температура поверхні моря по всьому світу сягнула рекордних максимумів, що додало штормам додаткової сили.

На щастя для жителів Китаю, частина потужності Рагаси знизиться до того, як супертайфун досягне суші. За даними Національного метеорологічного центру Китаю, очікується, що тайфун ослабне до рівня, еквівалентного урагану 3-ї категорії, зі швидкістю вітру близько 185 км/год, перш ніж вийти на суходіл між містом Шеньчжень і повітом Сюйвень у провінції Гуандун.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за 70 років на планету обрушилося вже чотири супертайфуни.

Раніше Фокус писав про те, що найпотужніший за останні 60 років супертайфун "Мавар" кружляє навколо Гуама.