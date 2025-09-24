Надвигается самый мощный шторм этого года со скоростью ветра 285 км/ч: какая страна под угрозой

Китай готовится к приближению супертайфуна “Рагаса”, самого мощного шторма, ожидаемого в этом году – прогнозируется, что скорость ветра достигнет 285 километров в час. Теперь миллионы людей по всей стране эвакуированы или вынуждены оставаться дома, поскольку шторм уже приближается к побережью.

Южные мегаполисы Китая ввели режим экстренной изоляции в связи с угрозой "супертайфуна" впечатляющих масштабов. Исследователи прогнозируются, что он обрушится на побережье уже 24 сентября, пишет Live Science.

Самый мощный тропический циклон в этом году

Ожидается, что супертайфун Рагаса станет самым мощным тропическим циклоном в мире в этом году. Он уже обрушился на Тайвань и северные Филиппины, вызвав проливные дожди и разрушительный ветер со скоростью до 285 километров в час – это эквивалентно сильному урагану категории 5. согласно статистике, по меньшей мере погибло уже 5 человек, десятки пропали без вести.

Местные власти уже эвакуировали миллионы жителей Гонконга, Макао и Шэньчжэня, некоторым также настоятельно рекомендовали оставаться дома, поскольку шторм движется по южному побережью Китая. Прогнозируется, что мощный тайфун обрушится на провинцию Гуандун в среду.

Исследователи прогнозируют, что Рагаса представляет серьезную угрозу для Гонконга, которая может достичь уровня Хато в 2017 году и Мангхута в 2018 году. Отметим, что считается супертайфуном, если его скорость ветра достигает или превышает 185 км/ч.

Тайфуны и ураганы – тропические штормы, зарождающиеся из тонкого слоя морской воды, испаряющейся под действием ветра. Влага поднимается, образуя грозовые облака. Чем теплее океан, тем больше энергии получает система, что ускоряет процесс формирования и позволяет быстро формировать мощные штормы. Именно поэтому сезон штормов длится с июня по ноябрь, а самые мощные штормы, как правило, происходят в период с августа по сентябрь, когда температура океана достигает пика.

Крупнейший тайфун, который Земля способна создать

Экстремальная интенсивность Рагасы привела к некоторым утверждениям о том, что этот шторм близок к верхнему пределу того, что может создать Земля. В этом есть доля правды: современные расчеты максимальной потенциальной интенсивности штормов достигают пика примерно в 322 км/ч.

По словам ученых, эта оценка производится по довольно простой формуле, уравновешивающей кинетическую энергию шторма, которая теряется за счет трения о поверхность, с энергией, которую он извлекает из теплой морской воды.

Однако изменение климата похоже поднимает эту планку. Ученые обнаруживают, что оно уже значительно повысило вероятность чрезвычайно активных сезонов ураганов в сравнении с 1980-ми годами. С марта 2023 года средняя температура поверхности моря по всему миру достигла рекордных максимумов, что придало штормам дополнительную силу.

К счастью для жителей Китая, часть мощи Рагасы снизится до того, как супертайфун достигнет суши. По данным Национального метеорологического центра Китая, ожидается, что тайфун ослабнет до уровня, эквивалентного урагану 3-й категории, со скоростью ветра около 185 км/ч, прежде чем выйти на сушу между городом Шэньчжэнь и уездом Сюйвэнь в провинции Гуандун.

