Самый мощный тайфун 2025 года: "Рагаса" обрушился на Китай, убив 15 человек на Тайване (видео)
В Гонконге затоплены дороги, пляжи и отели, сотни рейсов в Южном Китае отменены и открыты убежища. А тайфун "Рагаса" продвигается к китайской провинции Гуандун.
Тайфун "Рагаса", также известный как "Нандо", самый мощный в мире тропический циклон этого года всей силой обрушился на юг Китая 24 сентября. Перед этим он пронесся над Тайванем, где погибли 15 человек и еще 17 пропали без вести после разлива озера, и над Филиппинами, где погибли три человека, пишет Reuters
В уезде Хуалянь на востоке Тайваня 17 человек пропали без вести после того, как водохранилище вышло из берегов и обрушило стену воды на город, сообщила пожарная служба. И синоптики отметили, что "Рагаса" зацепил Тайвань только краем.
В то время как Тайвань был затоплен проливными дождями, Гонконг столкнулся с огромными волнами, обрушившимися на восточное и южное побережье этого азиатского финансового центра. Вода хлынула по тротуарам и затопила некоторые дороги и жилые дома.
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых видно, как морская вода хлещет сквозь стеклянные двери отеля "Фуллертон" на юге острова.
Морское управление Китая впервые в этом году выпустило самое высокое предупреждение об опасности шторма — красную волну, прогнозируя штормовые нагоны высотой до 2,8 метра в некоторых частях провинции Гуандун, поскольку "Рагаса" движется к густонаселенной дельте Жемчужной реки.
А астронавт Джонни Ким сделал снимки тайфуна "Рагаса" через иллюминатор МКС.
На снимках четко видно "око урагана" и масштабы тайфуна, который называют самым мощным ураганом 2025 года.
Супертайфун "Рагаса" – что известно
Тропический циклон "Рагаса" сформировался на прошлой неделе над западной частью Тихого океана. Благодаря теплым течениям и благоприятным атмосферным условиям тропический циклон быстро усилился, превратившись в понедельник в супертайфун 5-й категории со скоростью ветра более 260 км/ч.
С тех пор он ослаб до тайфуна 3-й категории, который по-прежнему способен валить деревья и линии электропередач, разбивать окна и повреждать здания.
"Власти извлекли уроки из событий в Хато и Мангхуте, которые в 2017 и 2018 годах нанесли ущерб на миллиарды долларов", — сказал Чим Ли, старший специалист по энергетике и изменению климата в Economist Intelligence Unit.
По его словам, сейчас дельта Жемчужной реки — один из наиболее подготовленных к тайфунам регионов, поэтому в Китае не ожидают серьезных потрясений.
"Одним из изменений в этом году стало то, что фондовый рынок Гонконга оставался открытым во время тайфунов — это признак того, насколько устойчивой стала инфраструктура", — сказал он.
Как сообщили китайские государственные СМИ, во вторник министерство по чрезвычайным ситуациям направило в Гуандун десятки тысяч палаток, раскладушек, аварийное освещение и другие спасательные средства. Более 770 000 человек были эвакуированы.
По сообщениям местных СМИ, некоторые магазины и рестораны провинции припарковали большие арендованные грузовики перед своими витринами, чтобы защитить их от шторма.
А некоторые привязали свои машины канатами. Основательно закрепили и знаменитую летающую свинку у штаб-квартиры Xiaomi в Шэньчжене.
Морское управление Китая предупредило о высоком риске наводнения в Шэньчжэне, особенно в низинных районах, при этом предупреждение о штормовом нагоне, как ожидается, останется в силе до четверга.
Днем ранее женщину и ее пятилетнего сына унесло в океан, после того как они наблюдали за тайфуном с набережной Гонконга. Сейчас они находятся в реанимации.
В Гонконге сообщили, что в результате тайфуна пострадали по меньшей мере 50 человек, в то время как правительство открыло 50 временных убежищ, в которых переселились 791 человек.
В игорном центре Макао, расположенном рядом с Гонконгом, казино были вынуждены закрыть свои игровые зоны. Посетители не могли покидать свои номера, а двери казино-курорта заложили мешками с песком.
Напомним, ранее Фокус писал об угрозах, которые несет тайфун Рагаса.
А также рассказывал о самых разрушительных ураганах за всю историю человечества. Примечательно, что ураган Сан-Каликсто, обрушившись на острова в Карибском море, изменил историю США.