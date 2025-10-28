"Мелисса" идет: к Ямайке приближается самый мощный шторм этого года (видео)

"Мелисса" — один из самых сильных ураганов в Атлантике за всю историю наблюдений. Только девять ураганов в Атлантике были сильнее "Мелиссы". Ожидается, что ураган ударит по Ямайке и Кубе.

Скорость урагана "Мелисса" уже достигает 280 км/ч. Она уже спровоцировала на Ямайке сильные ливни и штормы, но самые ужасные катаклизмы еще впереди, сообщает CNN.

Ураган "Мелисса" сформировался над Карибским морем

Пока ураган "Мелисса" не достиг силы урагана "Аллен" 1980 года, который до сих пор удерживает звание самого сильного шторма в бассейне: тогда скорость ветра достигала 290 км/ч. Также она уступает "Вильме" 2005 года, "Митчу" 1998 года и "Гилберту" 1988 года. Гилберт был последним крупным ураганом, обрушившимся непосредственно на Ямайку.

Национальный центр по ураганам предупредил, что до 100 см осадков, 4 метра штормового нагона и устойчивый ветер скоростью 260 км/ч нанесут "обширный ущерб инфраструктуре", который отрежет населенные пункты от цивилизации. "Мелисса" уже унесла жизни трех человек на Гаити и Ямайке, а также одного человека в Доминиканской Республике.

Разрушительные, опасные для жизни наводнения и приливы будут сопровождать "Мелиссу", особенно на Ямайке. Даже если ветры урагана ослабнут, вода не спадет.

Охотники на ураганами залетели в "око" урагана Мелисса

Ожидается, что "Мелисса" обрушит на север Карибского бассейна потоки осадков. Больше всего осадков придется на Ямайку: ожидается от 50 до 75 см, а в отдельных местах в горах на востоке суммарное количество осадков превысит 100 см. Такие дожди чреваты опасными для жизни внезапными наводнениями и оползнями.

На юге Гаити ожидается выпадение до 30 см осадков, а в некоторых районах восточной Кубы может выпасть до 65 см осадков.

Если судить только по скорости ветра, то "Мелисса" прочно входит в двадцатку самых сильных ураганов Атлантики, если оценить шторм по давлению воздуха у поверхности, то он выглядит еще более впечатляюще: по словам Филипа Клоцбаха, исследователя ураганов из Университета штата Колорадо, "Мелисса" заняла 6-е место среди 10 самых интенсивных штормов с 1979 года (когда начали вестись такие надежные данные).

В целом, чем ниже давление, тем сильнее шторм, включая скорость ветра. Ураган "Мелисса", давление в центре которого на данный момент составляет 901 миллибар, сильнее "Катрины", которая разрушила Новый Орлеан.

Ураган "Мелисса" налетит на Кубу и Ямайку

Сезон ураганов подходит к концу на большей части Атлантики, но в Карибском бассейне такие штормы, как "Мелисса", обычно образуются в конце октября или ноябре.

В то время как остальная часть Атлантики остывает, Карибское море остается теплым. Его воды сохраняют тепло до осени, обеспечивая ураганам энергию, необходимую для формирования и усиления.

Хотя ураган "Мелисса" не обрушится на США напрямую, он все равно вызовет шторм вдоль восточного побережья уже 29 октября.

