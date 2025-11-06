Полет против вращения Земли не ускоряет время полета: на самом деле требуется даже больше времени

Некоторые люди все еще задаются вопросом, почему полет против вращения Земли не ускоряет время полета. Некоторые даже используют этот факт в качестве аргумента для отрицания вращения Земли.

Недавно в социальных сетях пользователи использовали факт о том, что полет против вращения Земли не ускоряет полета в качестве аргумента, утверждая, что это указывает на то, что Земля попросту не вращается. По словам ученых, пост, вероятно, был написан группой сторонников теории плоской Земли и, что важнее, основан на неверных физических допущениях, пишет IFLScience.

Представим, что мы можем совершить очень большой прыжок вверх в безветренный день на экваторе, где скорость вращения планеты составляет около 1670 км/ч. Предположим, что мы можем задержаться в воздухе около 3 секунд, где мы окажемся, когда приземлимся? По мнению людей, разделяющих теорию плоской Земли, мы, вероятно, должны оказаться на 1,39 километра к западу от точки старта.

По этой же логике, если самолет находится в воздухе, он, вероятно, неподвижен, в то время как Земля проносится под ним со скоростью 1670 километров в час, или 27,83 километра в минуту и 0,46 километра в секунду. Однако этого не происходит и, по словам ученых, вовсе не потому, что Земля не вращается.

На самом деле мы движемся вместе с Землей из-за своей инерции, или тенденции движущихся объектов оставаться в движении по прямой линии с той же скоростью, если на них не воздействует другая сила. Именно поэтому, когда мы подпрыгиваем, будь то с земли или грузовика без окон, мы приземляемся там, где и начали.

Движение в другом направлении требует силы в этом направлении. У самолетов нет магических свойств, которые оправдывали бы их инерцию, а потому, когда они взлетают с вращающейся Земли, им необходима энергия, чтобы переместить вас из одной точки в другую.

Еще одно заблуждение в публикации, по словам ученых, заключается в том, что земная атмосфера якобы статична, пока Земля вращается под ней. На самом деле это совершенно не так: вращаясь, планета увлекает за собой большую часть нашей атмосферы силами трения. Если бы атмосфера не увлекалась планетой, мы могли бы использовать безумные относительные скорости ветра для сокращения времени полета.

Более того, на самом деле, по словам ученых, полет на запад, то есть против вращения Земли, занимает намного больше времени, чем на восток. Объяснением являются струйные течения – проще говоря, это быстрые, узкие воздушные потоки в земной атмосфере, встречающиеся на больших высотах. Это отчасти также связано с вращением Земли и нагреванием атмосферы Солнцем: чем ближе к экватору, тем быстрее вращается Земля, и это влияет на струйные течения.

По словам экспертов NASA, чем ближе к полюсам, тем короче путь, который проходит точка в процессе своего суточного вращения. Например, на 60° северной или южной широты путь составляет всего половину расстояния, пройденного ею на экваторе, поэтому точка движется вдвое медленнее. Воздух (или вода), движущийся из высоких широт в низкие, имеет тенденцию отставать, и человек на поверхности будет чувствовать ветер, дующий с востока. С другой стороны, воздух, движущийся из низких широт в высокие, отклоняется к западу. Это также означает, что движущийся воздух или вода отклоняется вправо в северном полушарии и влево в южном

Таким образом, вращение планеты действительно косвенно влияет на время полета, влияя на скорость и направление ветра. Однако нельзя просто поднять самолет в воздух и подождать, чтобы вращение Земли переместило его в другую точку.

