Політ проти обертання Землі не прискорює час польоту: насправді потрібно навіть більше часу

Деякі люди все ще цікавляться, чому політ проти обертання Землі не прискорює час польоту. Деякі навіть використовують цей факт як аргумент для заперечення обертання Землі.

Нещодавно в соціальних мережах користувачі використовували факт про те, що політ проти обертання Землі не прискорює польоту як аргумент, стверджуючи, що це вказує на те, що Земля просто не обертається. За словами вчених, пост, ймовірно, був написаний групою прихильників теорії плоскої Землі й, що важливіше, ґрунтується на неправильних фізичних припущеннях, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Уявімо, що ми можемо зробити дуже великий стрибок угору в безвітряний день на екваторі, де швидкість обертання планети становить близько 1670 км/год. Припустимо, що ми можемо затриматися в повітрі близько 3 секунд, де ми опинимося, коли приземлимося? На думку людей, які поділяють теорію плоскої Землі, ми, ймовірно, повинні опинитися на 1,39 кілометра на захід від точки старту.

Відео дня

За цією ж логікою, якщо літак перебуває в повітрі, він, імовірно, нерухомий, у той час, як Земля проноситься під ним зі швидкістю 1670 кілометрів на годину, або 27,83 кілометра за хвилину і 0,46 кілометра за секунду. Однак цього не відбувається і, за словами вчених, зовсім не тому, що Земля не обертається.

Насправді ми рухаємося разом із Землею через свою інерцію, або тенденцію рухомих об'єктів залишатися в русі по прямій лінії з тією ж швидкістю, якщо на них не впливає інша сила. Саме тому, коли ми підстрибуємо, чи то з землі, чи то з вантажівки без вікон, ми приземляємося там, де й почали.

Рух в іншому напрямку вимагає сили в цьому напрямку. У літаків немає магічних властивостей, які виправдовували б їхню інерцію, а тому, коли вони злітають із Землі, що обертається, їм необхідна енергія, щоб перемістити вас з однієї точки в іншу.

Ще одна помилка в публікації, за словами вчених, полягає в тому, що земна атмосфера нібито статична, поки Земля обертається під нею. Насправді це зовсім не так: обертаючись, планета захоплює за собою більшу частину нашої атмосфери силами тертя. Якби атмосфера не захоплювалася планетою, ми могли б використовувати шалені відносні швидкості вітру для скорочення часу польоту.

Ба більше насправді за словами вчених, політ на захід, тобто проти обертання Землі, займає набагато більше часу, ніж на схід. Поясненням є струменеві течії — простіше кажучи, це швидкі, вузькі повітряні потоки в земній атмосфері, що зустрічаються на великих висотах. Це частково також пов'язано з обертанням Землі та нагріванням атмосфери Сонцем: що ближче до екватора, то швидше обертається Земля, і це впливає на струменеві течії.

За словами експертів NASA, що ближче до полюсів, то коротший шлях, який проходить точка в процесі свого добового обертання. Наприклад, на 60° північної або південної широти шлях становить лише половину відстані, пройденої нею на екваторі, тому точка рухається вдвічі повільніше. Повітря (або вода), що рухається з високих широт у низькі, має тенденцію відставати, і людина на поверхні відчуватиме вітер, що дме зі сходу. З іншого боку, повітря, що рухається з низьких широт у високі, відхиляється на захід. Це також означає, що повітря або вода, що рухається, відхиляється праворуч у північній півкулі й ліворуч у південній.

Таким чином, обертання планети справді опосередковано впливає на час польоту, впливаючи на швидкість і напрямок вітру. Однак не можна просто підняти літак у повітря і почекати, щоб обертання Землі перемістило його в іншу точку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, чи може Земля припинити обертання, і що трапиться, якщо це станеться.

Раніше Фокус писав про те, що обертання Землі несподівано прискорилося: коли настане найкоротша доба за всю історію.