Обнаружена планета, которая ведет себя как звезда: поглощает 6 млрд тонн вещества в секунду

Астрономы обнаружили странную блуждающую планету, которая поглощает газ и пыль с неветряной скоростью. Ученые не знают, почему это происходит.

С помощью космического телескопа Уэбб и наземного телескопа VLT астрономы обнаружили странную блуждающую планету в Млечном Пути. Это газовый гигант, масса которого в 5-10 раз больше массы Юпитера, и он не связан гравитацией ни с одной звездой. Такие планеты уже известны астрономам, но мир получивший название Cha 1107-7626, который перемещается по Млечному Пути, очень странный. Он растет за счет поглощения газа и пыли с невероятной скоростью. Астрономы выяснили, что планета поглощает 6 млрд тонн вещества в секунду. Этот процесс накопления материала похож на рост звезд. Астрономы не могут объяснить загадочное поведение планеты. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

Новая огромная блуждающая планета была обнаружена в нашей галактике на расстоянии 620 световых лет от Земли. Планета, получившая название Cha 1107-7626 имеет самую высокую скорость роста среди известных блуждающих миров. Она накапливает вещество со скоростью 6 миллиардов тонн в секунду. При этом астрономы выяснили, что рост планеты Cha 1107-7626 происходит не равномерно, а скорее скачками.

Ученые считают, что блуждающие миры могут быть похожи на молодые звезды, поскольку подобное неравномерное поглощение вещества для роста ранее наблюдалось у звезд. Но поскольку блуждающие планеты намного меньше звезд, неясно, где расходятся пути их формирования. Поэтому новое исследование может помочь астрономам лучше понять разницу между огромными планетами и мелкими звездами.

Изображение показывает положение блуждающей планеты Cha 1107-7626. Планета представлена точкой, расположенной точно в центре снимка Фото: Live Science

По словам астрономов, они давно пытаются понять, являются ли эти объекты планетарной массы бывшими планетами, выброшенными из своей звездной системы, или же они образовались в результате гравитационного сжатия молекулярного облака, как звезды.

Сейчас известно, что неравномерное и быстрое поглощение газа и пыли играет важную роль в формировании звезд. Этот процесс также формируют среду, в которой образуются окружающие планеты.

Обнаружение такого же процесса у объекта планетарной массы может быть ключом к пониманию универсального механизма, который лежит в основе слишком быстрого накопления материи.

Результаты исследования говорят, что некоторые блуждающие планеты могут развиваться подобно звездам. Ученые надеются изучить больше таких блуждающих планет, чтобы узнать, формируются ли они подобно звездам или планетам.

