Виявлено планету, яка поводиться як зірка: поглинає 6 млрд тонн речовини на секунду

За допомогою космічного телескопа Вебб і наземного телескопа VLT астрономи виявили дивну блукаючу планету в Чумацькому Шляху. Це газовий гігант, маса якого в 5-10 разів більша за масу Юпітера, і він не пов'язаний гравітацією з жодною зіркою. Такі планети вже відомі астрономам, але світ, який дістав назву Cha 1107-7626, що переміщується Чумацьким Шляхом, дуже дивний. Він росте за рахунок поглинання газу і пилу з неймовірною швидкістю. Астрономи з'ясували, що планета поглинає 6 млрд тонн речовини за секунду. Цей процес накопичення матеріалу схожий на ріст зірок. Астрономи не можуть пояснити загадкову поведінку планети. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

Нова величезна блукаюча планета була виявлена в нашій галактиці на відстані 620 світлових років від Землі. Планета, що отримала назву Cha 1107-7626 має найвищу швидкість росту серед відомих блукаючих світів. Вона накопичує речовину зі швидкістю 6 мільярдів тонн на секунду. При цьому астрономи з'ясували, що зростання планети Cha 1107-7626 відбувається не рівномірно, а скоріше стрибками.

Вчені вважають, що блукаючі світи можуть бути схожі на молоді зірки, оскільки подібне нерівномірне поглинання речовини для зростання раніше спостерігалося у зірок. Але оскільки блукаючі планети набагато менші за зірки, неясно, де розходяться шляхи їхнього формування. Тому нове дослідження може допомогти астрономам краще зрозуміти різницю між величезними планетами і дрібними зірками.

Зображення показує положення блукаючої планети Cha 1107-7626. Планета представлена точкою, розташованою точно в центрі знімка Фото: Live Science

За словами астрономів, вони давно намагаються зрозуміти, чи є ці об'єкти планетарної маси колишніми планетами, викинутими зі своєї зоряної системи, або ж вони утворилися внаслідок гравітаційного стиснення молекулярної хмари, як зірки.

Наразі відомо, що нерівномірне і швидке поглинання газу і пилу відіграє важливу роль у формуванні зірок. Цей процес також формує середовище, в якому утворюються навколишні планети.

Виявлення такого ж процесу в об'єкта планетарної маси може бути ключем до розуміння універсального механізму, що лежить в основі занадто швидкого накопичення матерії.

Результати дослідження говорять, що деякі блукаючі планети можуть розвиватися подібно до зірок. Вчені сподіваються вивчити більше таких блукаючих планет, щоб дізнатися, чи формуються вони подібно до зірок або планет.

