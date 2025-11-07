Что на самом деле произошло на острове Пасхи: древние отложения переписали историю

В новом исследовании ученые обнаружили самое убедительное на сегодняшний день доказательство того, что многовековая засуха изменила жизнь на Рапа-Нуи, также известном как остров Пасхи, начиная примерно с 1550 года.

В новом исследовании ученые собрали керны донных отложений из двух немногих источников пресной воды острова: Рано-Арой, высокогорного водно-болотного угодья и Рано-Као, кратерного озера. Ученые проанализировали изотопный состав водорода воска из листьев растений в этих кернах. В результате им удалось реконструировать непрерывную 800-летнюю историю прошлых тенденций осадков, показав, что годовое количество осадков сокращалось и оставалось низким более века, пишет PHYS.org.

Результаты исследования подвергают сомнению устоявшиеся представления о социальном "коллапсе", демонстрируя, что общины Рапануи были устойчивы к сильному климатическому стрессу. По словам ведущего автора исследования Редмонда Стайнома, им с коллегами удалось раскрыть эту тайну.

Осадки в озерах и водно-болотных угодьях накапливаются медленно, а потому сохраняют большой объем информации о климатических и экологических условиях, в которых они формировались. Многие ученые ранее изучали отложения острова Пасхи, что позволяло делать выводы об изменениях окружающей среды в прошлом, анализируя такие показатели как содержание:

элементов;

пыльцы;

макроостатки растений;

изменения в скорости накопления осадков.

По словам Стаймона, все эти показатели невероятно ценны, но они часто могут сложным образом реагировать на множество климатических и экологических переменных, например, температуру, осадки и изменения в землепользовании человека. По словам ученого, лиственный воск на острове Пасхи регистрирует лишь информацию о местном количестве осадков и засушливости. Таким образом, измеряя состав воска листьев, ученые впервые смогли приблизительно оценить масштабы засуши, произошедшей здесь в 16 веке.

Результаты анализа воска листьев позволили ученым оценить продолжительное сокращение количества осадков примерно на 600-800 мм в год по сравнению с предыдущими тремя столетиями на острове Пасхи. Время предполагаемой засухи, по мнению команды, совпадает с некоторыми важными культурными изменениями, в том числе:

сокращение строительства церемониальных платформ;

превращение озера Рано Као в важное ритуальное место;

зарождение новой формы социальной иерархии, известной как "Тангата Ману".

Отметим, что археологам сложно определить точное время этих событий, а потому до сих пор ведутся жаркие споры о том, как менялось общество острова Пасхи в период с 16 по 18 век. Однако нам известно, что география расселения людей на острове выглядела совершенно иначе, чем в предыдущие столетия.

Теория экоцида предполагает, что жители острова Пасхи уничтожили свой остров путем вырубки лесов, что в конечном итоге привело к социальным конфликтам и резкому сокращению численности населения до прихода европейцев в 18 веке. Отметим, что это история была широко популяризирована как притча о чрезмерном потреблении – по сути, жители острова Пасхи показаны в роли творцов собственного уничтожения.

Результаты нового исследования показывают, что жители острова Пасхи на самом деле столкнулись с засухой, начиная с 16 века, что существенно повлияло на жизнь на острове, и без того бедном на пресную воду.

Важно отметить, что новая гипотеза заключается не только в том, что региональный климат изменился, социальная и политическая иерархия, должно быть, сместилась синхронно, или что вырубка лесов не имела значения, но и в том, что климат играет важную роль в истории жителей Рапа-Нуи.

