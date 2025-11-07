Таких планет нет в Солнечной системе: лавовые миры на самом деле похожи на Землю

Ученые считают, что многие планеты типа мини-Нептун, которые, как считалось, покрыты океанами из горячей расплавленной магмы, на самом деле могут иметь твердую поверхность.

Сейчас астрономам известно, что только в нашей галактике существуют миллионы планет за пределами Солнечной системы. Большую загадку для астрономов представляют планеты типа мини-Нептун, которые меньше планеты Нептун в Солнечной системе, но больше Земли. Считается, что они состоят из смеси камня и металла и имеют плотную атмосферу, состоящую в основном из гелия и водорода, а также, возможно, из воды. Это один из самых распространенных типов планет, обнаруженных учеными за пределами Солнечной системы. Но таких планет нет возле Солнца и астрономы не знают, почему. Новое исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, показывает, что многие мини-Нептуны на самом деле не покрыты океанами из расплавленной магмы, а имеют твердую каменистую поверхность, что делает их похожими на Землю, пишет Phys.

Ранее астрономы считали, что мини-Нептуны представляют собой лавовые миры, то есть их поверхность покрыта океанами из горячей магмы так же, как Земля была миллиарды лет назад. Теперь же астрономы выяснили, что поверхность многих из этих планет на самом деле может быть твердой. Но человек не сможет находиться долго на такой планете. Дело в том, что как показывает исследование, поверхность этих планет твердая благодаря огромному давлению атмосферы.

Астрономы провели анализ нескольких мини-Нептунов с помощью космического телескопа Уэбб. Новые даныне указывают на то, что атмосфера планет может содержать не только легкие водород и гелий, но и более тяжелые химические соединения. Это значит, что атмосферы этих планет могут быть более тяжелыми и более толстыми, чем считалось.

Такая тяжелая атмосфера, как показывает моделирование может создавать очень высокое давление. Это значит, что океан из расплавленной магмы на поверхности планеты может перейти в твердое состояние. Этот процесс похож на то, как углерод в недрах Земли превращается в чрезвычайно твердые алмазы.

Мини-Нептуны представляют большой интерес для астрономов из-за их огромного количества и того, что они говорят о формировании планет. Ранее астрономы строили теории формирования планет на основе знаний о Солнечной системе, но оказалось, что другие планеты системы во многом не похожи на нашу.

Поэтому астрономы хотят понять, как образуются мини-Нептуны и как они выглядят на самом деле, чтобы получить более полную картину формирования планет в целом. Это может помочь в поиске пригодных для жизни планет.

