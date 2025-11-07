Таких планет немає в Сонячній системі: лавові світи насправді схожі на Землю

Учені вважають, що багато планет на кшталт міні-Нептун, які, як вважали, покриті океанами з гарячої розплавленої магми, насправді можуть мати тверду поверхню.

Наразі астрономам відомо, що тільки в нашій галактиці існують мільйони планет за межами Сонячної системи. Велику загадку для астрономів становлять планети типу міні-Нептун, які менші за планету Нептун у Сонячній системі, але більші за Землю. Вважається, що вони складаються з суміші каменю і металу і мають щільну атмосферу, що складається в основному з гелію і водню, а також, можливо, з води. Це один із найпоширеніших типів планет, виявлених ученими за межами Сонячної системи. Але таких планет немає біля Сонця і астрономи не знають, чому. Нове дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal Letters, показує, що багато міні-Нептунів насправді не покриті океанами з розплавленої магми, а мають тверду кам'янисту поверхню, що робить їх схожими на Землю, пише Phys.

Раніше астрономи вважали, що міні-Нептуни являють собою лавові світи, тобто їхня поверхня покрита океанами з гарячої магми так само, як Земля була мільярди років тому. Тепер же астрономи з'ясували, що поверхня багатьох із цих планет насправді може бути твердою. Але людина не зможе перебувати довго на такій планеті. Річ у тім, що як показує дослідження, поверхня цих планет тверда завдяки величезному тиску атмосфери.

Астрономи провели аналіз кількох міні-Нептунів за допомогою космічного телескопа Вебб. Нові дані вказують на те, що атмосфера планет може містити не тільки легкі водень і гелій, а й важчі хімічні сполуки. Це означає, що атмосфери цих планет можуть бути більш важкими і більш товстими, ніж вважалося.

Така важка атмосфера, як показує моделювання, може створювати дуже високий тиск. Це означає, що океан із розплавленої магми на поверхні планети може перейти у твердий стан. Цей процес схожий на те, як вуглець у надрах Землі перетворюється на надзвичайно тверді алмази.

Міні-Нептуни становлять великий інтерес для астрономів через їхню величезну кількість і те, що вони говорять про формування планет. Раніше астрономи будували теорії формування планет на основі знань про Сонячну систему, але виявилося, що інші планети системи багато в чому не схожі на нашу.

Тому астрономи хочуть зрозуміти, як утворюються міні-Нептуни і який вигляд вони мають насправді, щоб отримати повнішу картину формування планет загалом. Це може допомогти в пошуку придатних для життя планет.

