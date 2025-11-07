Что-то усердно толкает Землю в "петлю смерти": смогут ли люди избежать вымирания

Годами ученые предупреждают, что наша планета, вероятно, находится на грани прохождения сразу нескольких переломных моментов, способных подтолкнуть Землю к так называемой “петле смерти”. Ученые рассказали, смогут ли люди избежать этой участи.

Множество исследований указывают на то, что Земля, вероятно, находится на грани прохождения сразу нескольких переломных моментов изменения климата, которые могут иметь необратимые и разрушительные последствия. Что это за так называемые "точки невозврата" и сможет ли человечество избежать уготованной ему участи, пишет Live Science.

Климатологи предупреждают, что глобальное потепление может спровоцировать каскад "переломных моментов", грозящих погрузить Землю в настоящий хаос. Но что такое эти переломные моменты и что произойдет с планетой и человечеством, если мы все же пересечем им?

Что такое переломные моменты?

Переломные моменты – пороговые значения в ключевых системах планеты, за которыми происходят долгосрочные изменения окружающей среды. Преодоление переломного момента запускает петлю обратной связи, которая переводит системы в другое состояние – именно поэтому эти пороговые значения часто считаются необратимыми "точками невозврата".

Предыдущие исследования уже обнаружили множество потенциальных переломных моментов, но среди наиболее значимых:

крах полярных ледяных щитов;

таяние вечной мерзлоты, хранящей углерод;

повсеместное вымирание лесов.

Если оставить изменение климата без внимания, риск прохождения этих переломных моментов увеличится. Поскольку системы Земли взаимосвязаны, это может привести к каскадному эффекту домино, который также запустит другие переломные моменты.

Петля обратной связи

Человечество, как известно, нагревает планету, выбрасывая огромное количество парниковых газов в атмосферу. Эти газы, такие как углекислый газ и метан, поглощают исходящее излучение, удерживая тепло и повышая среднюю глобальную температуру планеты.

Рост парниковых выбросов, по словам ученых, в большинстве своем связан со сжиганием ископаемого топлива, такого как уголь, нефть и природный газ, для получения энергии. Однако существуют также естественные процессы, приводящие к выбросу парниковых газов, а также процессы, которые их поглощают. Потепление может активизировать, усилить или нарушить эти естественные процессы, что еще больше увеличит скорость нагревания Земли.

Таяние вечной мерзлоты

Одним из самых известных сценариев переломного момента предполагает таяние вечной мерзлоты в Арктике. Известно, что вечная мерзлота хранит в себе огромное количество углерода, поэтому по мере повышения глобальной температуры и таянии вечной мерзлоты в атмосферу будет поступать больше углекислого газа. Это в свою очередь приведет к дальнейшему потеплению таянию вечной мерзлоты, и так по кругу.

Например, исследование 2024 года, показало, что вечная мерзлота определяет течение воды, а ее таяние может привести к образованию и расширению рек, что, в свою очередь, приведет к увеличению выбросов углерода.

Разрушение ледяных щитов

Еще одним переломным моментом считается разрушение ледяных щитов планеты. Наблюдения показывают, что с 1990-х годов таяние льда на Гренландском и Западно-Антарктическом ледяных щитах значительно ускорилось в связи с повышением глобальной температуры. Дальнейшее таяние льда означает повышение уровня моря, что угрожает прибрежным поселениям по всему миру. Ученые считают, что сегодня ледяные щиты приближаются к критической точке, которая может привести к их падению в океан. Более того, ученые опасаются, что они уже могли достичь ее.

Тропические леса Амазонки

Тропические леса Амазонки порой считают "легкими планеты", однако, по словам ученых, это утверждение весьма обманчиво. Несмотря на то, что леса Амазонки естественным образом поглощают углерод, океан всегда был гораздо более крупным и значимым поглотителем углерода. Более того, те "легкие", которые есть у Амазонки, дают сбои и выходят из строя.

Некоторые ученые предупреждают, что сочетание изменения климата и вырубки лесов ставит Амазонию на грань переломного момента, который может привести к ее превращению из пышных тропических лесов в более густую саванну в течение столетия. Впрочем, не все ученые поддерживают эту идею.

