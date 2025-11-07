Щось старанно штовхає Землю в "петлю смерті": чи зможуть люди уникнути вимирання

Роками вчені попереджають, що наша планета, ймовірно, перебуває на межі проходження одразу кількох переломних моментів, здатних підштовхнути Землю до так званої "петлі смерті". Учені розповіли, чи зможуть люди уникнути цієї долі.

Безліч досліджень вказують на те, що Земля, ймовірно, перебуває на межі проходження одразу кількох переломних моментів зміни клімату, які можуть мати незворотні та руйнівні наслідки. Що це за так звані"точки неповернення" і чи зможе людство уникнути уготованої йому долі, пише Live Science.

Кліматологи попереджають, що глобальне потепління може спровокувати каскад "переломних моментів", що загрожують занурити Землю в справжній хаос. Але що таке ці переломні моменти й що станеться з планетою і людством, якщо ми все ж таки перетнемо їх?

Що таке переломні моменти?

Переломні моменти — порогові значення в ключових системах планети, за якими відбуваються довгострокові зміни навколишнього середовища. Подолання переломного моменту запускає петлю зворотного зв'язку, яка переводить системи в інший стан — саме тому ці порогові значення часто вважаються незворотними "точками неповернення".

Попередні дослідження вже виявили безліч потенційних переломних моментів, але серед найбільш значущих:

крах полярних крижаних щитів;

танення вічної мерзлоти, що зберігає вуглець;

повсюдне вимирання лісів.

Якщо залишити зміну клімату без уваги, ризик проходження цих переломних моментів збільшиться. Оскільки системи Землі взаємопов'язані, це може призвести до каскадного ефекту доміно, який також запустить інші переломні моменти.

Петля зворотного зв'язку

Людство, як відомо, нагріває планету, викидаючи величезну кількість парникових газів в атмосферу. Ці гази, такі як вуглекислий газ і метан, поглинають вихідне випромінювання, утримуючи тепло і підвищуючи середню глобальну температуру планети.

Зростання парникових викидів, за словами вчених, здебільшого пов'язане зі спалюванням викопного палива, такого як вугілля, нафта і природний газ, для отримання енергії. Однак існують також природні процеси, що призводять до викиду парникових газів, а також процеси, які їх поглинають. Потепління може активізувати, посилити або порушити ці природні процеси, що ще більше збільшить швидкість нагрівання Землі.

Танення вічної мерзлоти

Одним із найвідоміших сценаріїв переломного моменту передбачає танення вічної мерзлоти в Арктиці. Відомо, що вічна мерзлота зберігає в собі величезну кількість вуглецю, тому в міру підвищення глобальної температури та танення вічної мерзлоти в атмосферу надходитиме більше вуглекислого газу. Це зі свого боку призведе до подальшого потепління танення вічної мерзлоти, і так по колу.

Наприклад, дослідження 2024 року показало, що вічна мерзлота визначає течію води, а її танення може призвести до утворення і розширення річок, що, своєю чергою, призведе до збільшення викидів вуглецю.

Руйнування крижаних щитів

Ще одним переломним моментом вважається руйнування крижаних щитів планети. Спостереження показують, що з 1990-х років танення льоду на Гренландському і Західноантарктичному крижаних щитах значно прискорилося у зв'язку з підвищенням глобальної температури. Подальше танення льоду означає підвищення рівня моря, що загрожує прибережним поселенням по всьому світу. Вчені вважають, що сьогодні крижані щити наближаються до критичної точки, яка може призвести до їх падіння в океан. Ба більше, вчені побоюються, що вони вже могли досягти її.

Тропічні ліси Амазонки

Тропічні ліси Амазонки часом вважають "легенями планети", однак, за словами вчених, це твердження досить оманливе. Попри те, що ліси Амазонки природним чином поглинають вуглець, океан завжди був набагато більшим і значущим поглиначем вуглецю. Ба більше, ті "легені", які є в Амазонки, дають збої й виходять з ладу.

Деякі вчені попереджають, що поєднання зміни клімату та вирубки лісів ставить Амазонію на межу переломного моменту, що може призвести до її перетворення з пишних тропічних лісів на більш густу савану протягом століття. Утім, не всі вчені підтримують цю ідею.

