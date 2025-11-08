У тьмы есть глаза: ученые объяснили множество ярких точек, отражающихся в темноте

Если осветить сад или улицу фонарем, можно заметить множество отражающихся точек. Плохие новости заключаются в том, что на самом деле эти яркие точки — не что иное, как глаза живых существ.

Говорят, что если долго смотреть в бездну, бездна посмотрит в ответ. По словам ученых, это весьма справедливо, когда речь идет о ситуации, когда вы освещаете с помощью фонаря поле или сад ночью. Если направить фонарь в темноту, можно заметить множество маленьких точек света — по словам ученых, вероятнее всего, это глаза паука, пишет IFLScience.

Находясь в безопасности в тени, пауки могут прятаться в траве, оставаясь невидимыми, по крайней мере, для человеческого глаза. Однако глаза пауков светятся также, как и у кошачьих. Но почему?

У каких животных светятся глаза?

Исследователи обнаружили, что глаза пауков на самом деле светятся из-за tapetum lucidum. По той же причине светятся глаза не только пауков, но также кошек и больших белых акул, а глаза северных оленей зимой синеют.

Что же это такое? В глубине глаз многих животных находятся этот "сияющий слой", расположенный за сетчаткой и действующий как отражающий батут. По словам ученых, он эффективно отражает свет, проходящий через сетчатку, обратно к фоторецепторным клеткам, давая им повторный шанс уловить слабый свет.

Почему у пауков светятся глаза?

Эффект tapetum lucidum наделяет своих обладателей невероятным ночным зрением и встречается у самых разных видов, в том числе и паукам-волкам. Почему же их глаза светятся в ночи? На самом деле, по словам ученых, все дело в фонаре, который мы направляем на них.

По словам экспертов Окружного совета по охране природы округа Салливан, tapetum lucidum отражает свет обратно от глаз к источнику света, создавая впечатление, что глаза светятся. Известно, что большинство пауков-волков (Lycosidae) охотятся в тусклом свете сумерек и Луны.

Четыре больших задних глаза пауков-волков оснащены хорошо развитой тапетой, помогающей им замечать движение добычи в условиях слабой освещенности. Однако ночью пауков-волков легко заметить во мгле, так как тапета в их больших глазах ярко светится.

Таким образом, если ночью направить фонарь в сад или поле, можно заметить множество маленьких огоньков, светящихся в ответ — вероятнее всего, это будут глаза пауков.

